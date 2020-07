Ploile torențiale din ultimele 24 de ore au creat probleme și în județul Covasna. Mai multe gospodării din județ au fost inundate. Au fost semnalate și creșteri importante ale debitelor râurilor din județ.

„Am avut ceva probleme, a fost cod portocaliu, am avut precipitații foarte mari la Chichiș, 80 de litri noaptea trecută. Au mai fost și în jur de 60 de litri, de 40, deci destul de accentuate, dar problemă efectivă am avut la Belin, pe râul Belinul Mare. Au fost inundate parțial în jur de 6 grădini și curți, case nu, un podeț de lemn care era peste pârâu a fost luat din cauza eroziunii malului și în jur de 20 de metri de drum erodat. În alte locuri nu am avut probleme, am avut o creștere foarte mare de nivel la Lunca Mărcușului, Tărlungul a crescut aproape 4 metri.

S-au închis clapeții din nou, oamenii noștri și cei de la ANIF sunt acolo, încă nu e cazul, dar dacă va fi vom pompa apa. Oricum Tărlungul este în scădere. În rest nu avem probleme nicăieri, chiar făceam o comparație în partea de sus, între Râul Negru, la podul de la Ozun, și la podul de la calea ferată de la Chichiș, este o diferență mare, se vede Tărlungul ce debit are, vine cu vreo 54-55 de metri cubi. A crescut foarte puternic, acum este în scădere. Sus la Ozun se vede și insula, deci debitul este foarte mic pe Râul Negru, la Chichiș este deja umflat tare”, a declarat directorul SGA Covasna, ing. Ioan Ilaș.