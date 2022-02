Doi monitori de schi din Mădăraş, judeţul Harghita, organizează plimbări cu schiurile pentru persoanele cu dizabilităţi, în special motorii, după o idee preluată din Polonia. Membrii Asociaţiei Nurture in Nature au început să organizeze astfel de ture de schi anul trecut, şi pentru că ideea lor s-a bucurat de succes, au decis să ajungă în cât mai multe zone din Transilvania, anunță WE RADIO.

Vineri, 25 februarie, echipa va ajunge în premieră în judeţul Covasna, pe pârtia de schi de la Şugaş Băi, unde vor fi aduse două scaune de tip sit ski, adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi, cu care acestea se vor putea plimba gratuit în baza unei programări prealabile. „Activitatea constă în ture de schi cu scaune special concepute pentru persoanele cu dizabilităţi, sunt ca nişte scaune rulate doar că sunt pe schiuri, au telescop, se mişcă. Practic, persoana cu dizabilităţi este aşezată în acel scaun, iar în funcţie de dizabilitatea pe care o are şi forţa corpului superior, poate fi pilotată din spate, cu ajutor, sau poate să meargă pe pârtie singură, folosind braţele şi două beţe de schi. Activitatea este gratuită pentru persoanele cu dizabilităţi, Sepsi ReKreativ ne-a oferit pârtia şi teleschiul de la Şugaş Băi gratuit timp de o zi, între orele 15:00-21:00. Încercăm să profităm de aceste 6 ore, vom veni doi piloţi cu două scaune, ceea ce înseamnă că vom putea plimba între 12 şi 15 persoane, pentru că o activitate durează circa o oră, cu tot cu instalarea persoanei cu dizabilităţi în scaun, care durează 10-15 minute. Am mai organizat astfel de activităţi în acest an la Şumuleu-Ciuc şi la Harghita-Mădăraş, iar acum venim la Şugaş Băi deoarece în jurul localităţii Sfântu Gheorghe este o comunitate destul de mare de persoane cu dizabilităţi”, a explicat Ruszuly Emese, cofondatoarea Asociaţiei Nurture in Nature, pentru WE RADIO.

FOTO: We Radio