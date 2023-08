Continuă ancheta în cazul adolescentei olimpice, în vârstă de 16 ani, care a murit în casa unui tânăr de 19 ani din Neamț după o supradoză de droguri. Procurorii vor să percheziționeze telefoanele celor trei inculpați pentru a afla exact cum funcționa rețeaua de distribuție a drogurilor.

Este posibil ca perchezitiile informatice in acest dosar sa aiba loc la jumatatea acestei saptamani. Ele reprezinta, de altfel, un pas extrem de important in aceasta ancheta pentru ca le va permite procurorilor sa adauge probe noi la dosar.

In primul rand, le va arata exact anchetatorilor cum functiona aceasta retea de distributie a drogurilor. Reamintim ca 3 tineri au fost retinuti in acest dosar. Vorbim despre cel de 19 ani, care i-a pus adolescentei drogurile in pahar, cat si alti doi – care i-au vandut tanarului de 19 ani drogurile respective.

Totodata, perchezitiile informatice le vor permite anchetatorilor sa stabileasca de cat timp se cunosteau tanarul de 19 ani si adolescenta de 16 ani, dar si ce discutii au purtat in seara in care aceasta si-a pierdut viata.

Ele reprezinta, de asemenea, un pas in conditiile in care avocatul familiei fetei a facut public acuzatii foarte grave in cadrul anchetei. El a spus ca s-au pierdut ore bune pana cand s-a facut cercetarea la fata locului, fapt ce ar fi putut duce la pierderea de probe.

Nu in ultimul rand, perchezitiile informatice le vor permite anchetatorilor sa confirme sau sa infirme anumite declaratii facute de inculpati in acest dosar.

Citește și Ultimele mesaje trimise de Shara, eleva olimpică moartă în Neamț după ce a fost drogată