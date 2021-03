Direcția Regională de Drumuri şi Poduri Braşov a anunțat cum se circulă, în această dimineață, pe şoselele naționale din centrul țării.

CAROSABIL: Acoperit cu zapada pe :

– DN 7C km 130+000 – 136+000 Balea(Sb), zapada framantata 0-1 cm;

– DN 12A Km 0+500 – 38+035 M.Ciuc(Hr) – lim.jud.Bc, zapada framantata 0-1 cm;

– DN 12C Km 5+000 – 32+000 Gheorghieni(Hr) – lim.jud.Nt, zapada framantata 0-1 cm;

in rest, umed in Bv, Sb, Ms, Hr, Cv;

MASURI: DRDP Brasov: S-a actionat cu 92 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 128 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT in intervalul orar 17:00/15.03.2021 – 05:00/16.03.2021 astfel:

– SDN Brasov s-a actionat cu 19 autoutilaje si s-au raspandit 9 tone sare pe: A3; DN 1; DN 1A; DN 1E; DN 1S; DN 10; DN 11; DN 13; DN 13E; DN 73; DN 73A; DN 73B; DN 73F si VOB;

– SDN Sibiu s-a actionat cu 11 autoutilaje si s-au raspandit 10 tone sare pe: DN 1, DN 7, DN 7C, DN 14, DN 14A si DN 14B;

– Sectia Autostrazi Sibiu s-a patrulat cu 7 autoutilaje pe: A1 si A3;

– SDN Targu Mures s-a patrulat cu 19 autoutilaje pe: DN 13; DN 13A; DN 13C; DN 14; DN 14A; DN 15; DN 15A; DN 15E si DN 16;

– SDN Miercurea Ciuc s-a actionat cu 23 autoutilaje si s-au raspandit 109 tone sare pe: DN 11B; DN 12; DN 12A; DN 12C; DN 13A; DN 13B; DN 13C si DN 15;

– SDN Sfantu Gheorghe s-a patrulat cu 13 autoutilaje pe: DN 2D; DN 10; DN 11; DN 11B; DN 11C, DN 12 si DN 13E.

8. Starea timpului

CER: acoperit in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv;

PRECIPITATII: ninge in jud. Bv la Bran; in jud. Sb la Balea si in jud. Hr la Lunca de Sus, Lacu Rosu;

ploua in jud. Ms la Rastolita, Sarmasel si in jud. Sb;

VANT: cu viteza de 30 – 40 km/h in jud. Cv;

VIZIBILITATE: buna

9. Temperaturi

BRASOV (BV) 3°C , UNGHENI (MS) 5°C , SIBIU (SB) 4°C , SALISTE (SB) 3°C , TARGU MURES (MS) 5°C , MIERCUREA CIUC (HR) 0°C , SFANTU GHEORGHE (CV) 5°C