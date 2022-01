Zeci de oameni s-au mobilizat pentru a veni în sprijinul familiilor din localitatea Comandău, rămase în plină iarnă fără locuințe, în urma incendiului de duminică, anunță WE RADIO.

18 persoane, printre care și 3 copii de sub un an, 6, respectiv 17 ani, au rămas sub cerul liber după ce flăcările care au cuprins una dintre case s-au răspândit rapid și la imobilele lipite sub același acoperiș.

Cinci dintre locuințe au ars în totalitate, celelalte trei au rămas fără acoperiș, iar ce nu s-a transformat în totalitate în scrum, a fost îmbibat în apa folosită de pompieri pentru stingerea flăcărilor, astfel că oamenii au fost nevoiți să se refugieze la rude.

Familiile trebuie acum să reclădească totul de la zero, astfel, câteva asociații din județ, primari din mai multe localități, dar și prefectul Ráduly István au îndemnat locuitorii județului să dea dovadă de solidaritate și să sprijine persoanele greu încercate, iar ajutoarele n-au întârziat să apară.

Un apel similar a lansat și primarul localității Zagon, Kiss Augustin, care a transmis că cei care doresc să vină în sprijinul victimelor, pot face donații marți, la Castelul Mikes din Zagon.

„A fost un incendiu mare în Comandău! 5 case au ars complet! Familiile au nevoie de ajutor, dacă vreți să ajutați, o puteți face la Castelul Mikes din Zagon pe 25 ianuarie”, a transmis primarul Kiss Augustin, pentru WE RADIO.

