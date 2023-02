Președintele PSD are ambiții mari după ce preia funcția de prim-ministru. Invitat în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu, Marcel Ciolacu a declarat că își propune trecerea de la economia de consum la o economie de producție. Atingerea jaloanelor din PNRR, dar și procesarea produselor alimentare și producerea materialelor de construcție de către industria autohtonă sunt obiective prioritare. Este un moment unic de oportunitate, crede liderul social democrat, pentru construcția unei infrastructuri naționale moderne și conectate la Europa și la zonele de interes. În plus, se lucrează la o schemă de ținere sub control a preturilor la alimentele de bază pentru a reduce presiunea asupra populației și în PSD se mizează pe o inflație cu o singura cifră până la finalul anului 2023.

Cu planuri social democrate ambițioase, Marcel Ciolacu a avut cuvinte de laudă și pentru Guvernul Ciucă și a arătat că sunt „decizii pe care România le-a luat deja și care se iau acum la nivelul UE”, cel mai elocvent exemplu fiind reglementarea pieței energiei. Totuși, șeful PSD a văzut multă ură acumulata în PNL și a vorbit de ședințe liberale în care 6 din 8 ore se înjură PSD. „Neputința se transformă în furie și ură. Uitați-vă la USR cât de răi sunt”, a fost constatarea- indemn adresată de Marcel Ciolacu îndeosebi colegilor liberali.

