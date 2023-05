Sepsi-SIC este vicecampioană națională la junioare 1. Echipa U19 a „alb-verzilor” a disputat, între 3 și 7 mai, meciurile din cadrul turneului final al „Campionatului Național J1 – Sante”, la Turda, unde cele mai bune opt formații din țară au luptat pentru medalii.

Trupa antrenată de Carmen Cartaș și Eugen Ciulei a avut o grupă „de foc”, pe care a câștigat-o cu trei victorii, 34-20 cu Corona Brașov, 28-27 cu Potaissa Turda și 31-22 cu CSM București, iar în semifinale fetele în alb-verde au trecut fără probleme de CSM Bacău, scor 37-20.

În ultimul act al campionatului, soarta trofeului s-a jucat până în ultimul minut, iar la capătul unei partide disputate, demnă de o adevărată finală, CSȘ2 Baia Mare s-a impus cu 26-24.

Tinerele handbaliste de la Sfântu Gheorghe încheie junioratul cu medalii de argint în campionat, după cele de aceeași culoare obținute în prima ediție a Cupei României la nivel juvenil, în urmă cu două săptămâni. De asemenea, au avut parte de un sezon foarte bun și la senioare, formația Centrului Național de Excelență terminând pe locul al doilea Seria B a Diviziei A, al doilea eșalon al țării.

Aproape de turneul final și cu echipa U17

Finalul stagiunii 2022-2023 va aduce aceleași emoții și pentru echipa de junioare 2 (U17), care mai are de disputat două partide din cadrul Grupelor Valoare, după care, în cazul unor așteptate rezultate pozitive, ar putea lupta pentru medalii, în cadrul turneului final, în perioada 7-11 iunie.

„Ne dorim din nou handbal la Sfântu Gheorghe!”

„Un an competițional încărcat pentru sportivele noastre, cu jocuri susținute în competițiile naționale de junioare și senioare. Astfel, în Divizia A, au participat sub numele de CNE Sfântu Gheorghe, obținând un meritoriu loc doi în serie, în urma Coronei Brașov, lider cu șanse mari de promovare în Liga Națională. La categoria junioarelor 1, am obținut locul doi în Cupa României Râureni și locul doi la turneul final de la Turda, în cadrul căruia au fost calificate cele mai bune opt echipe din țară, la această categorie. Urmează un alt turneu final, la junioare doi, pentru care avem șanse reale de calificare și sperăm la un loc pe podium. Toate aceste rezultate sunt urmare a muncii în echipă, a seriozității, disciplinei și profesionalismului. Mergem mai departe, avem proiecte frumoase și susținute, ne dorim ca sportivele noastre să crească într-un mediu propice handbalului de performanță. În noul an competițional formăm echipa de senioare ACS Sepsi SIC, înscrisă în Divizia A. Ne dorim din nou handbal la Sfântu Gheorghe, la cel mai înalt nivel, respectiv Liga Națională, cu un nucleu de jucătoare formate în secția noastră de junioare. Avem tot ce ne dorim, infrastructură sportivă și un public cunoscătorși dornic de acest frumos joc numit handbal”, a declarat coordonatorul secției de handbal a Sepsi-SIC, Sorin Iordan Popica.