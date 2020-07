Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov informează, luni seară, că pe DN12, între localităţile Sfântu Gheorghe şi Olteni, din județul Covasna, din cauza ploii căzute în ultimele ore, pârâul din apropierea drumului național a crescut foarte mult, inundând partea carosabilă.

În acest moment angajații Districtului Sfântu Gheorghe intervin pentru pentru reluarea circulației în condiții normale pe DN12 în zona localității Ghidfalău. Carosabilul a fost parțial inundat în urma unei ruperi de nori, iar șanțurile pentru evacuarea apelor pluviale nu au mai făcut față. Circulația se desfășoară îngreunat.

Probleme au fost și în localitatea Zălan, din cauza crengilor care au blocat podețele, nemailăsând apa să treacă. Primarul localității Bodoc, de care aparține satul Zălan, a declarat, pentru We Radio, că în zonă s-a intervenit cu utilajele pentru desfundarea podețelor, iar apele s-au retras de pe partea carosabilă, însă unul dintre drumurile comunale a fost afectat și va trebui refăcut.

„Am avut la Zălan probleme, dar s-au rezolvat între timp. A fost o ploaie mare, în jumătate de oră s-a întâmplat totul. Din pădure, de pe versanți, a venit apa și nu am avut ce face. A ieșit pe drum, a ieșit și pe drumul comunal, către Unitatea Militară. Am mers repede cu utilajele și am desfundat podețele, pentru că acolo am avut probleme. Au fost crengi și s-au înfundat podețele, iar de acolo a ieșit apa. Au fost inundate două pivnițe (…) Toată lumea a fost liniștită că de mult nu a fost așa o ploaie, noroc că nu am avut probleme, nu au fost luate case și oameni. S-a stricat drumul dar îl vom repara”, a spus primarul localității Bodoc, Fodor István, pentru WE RADIO.

Foto și video: DRDP Brașov