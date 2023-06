Inainte de toate, atunci cand simti un disconfort in partea stanga a corpului, trebuie sa iti dai seama cu ce tip de durere te confrunti.

Iata o clasificare ajutatoare in acest sens:

durere usoara;

– durere ascutita si puternica, care apare brusc;

– durere usoara care devine tot mai intensa intr-o perioada de timp mai lunga;

– durere prelungita, care variaza in intensitate;

– durere cronica, ce poate durea luni sau chiar ani de zile.

Partea stanga a abdomenului gazduieste cateva organe vitale si o parte a sistemului digestiv, dar si terminatii nervoase, artere, muschi si coaste. Oricare dintre acestea se poate inflama sau rani, provocand dureri. Iata organele care pot fi la baza disconfortului tau in partea stanga a corpului: intestinul gros, splina, stomacul, glanda suprarenala, ovarul stang, partea stanga a ficatului, uretra stanga, rinichiul stang, pancreasul.

Avand in vedere cat de „aglomerat” este abdomenul, este foarte greu sa pui un diagnostic numai in functie de localizarea durerii, mai ales daca aceasta este difuza.

Ca sa iti faci o idee, iata cateva posibile cauze ale durerii in partea stanga a corpului:

1. Toxiinfectia alimentara: insotita, de asemenea, de varsaturi si febra, in special in cazurile grave.

2. Constipatie: cand digestia la nivelul intestinului este ingreunata, apare o senzatie de apasare abdominala si uneori chiar durere in partea stanga. Constipatia poate fi prevenita printr-un regim bogat in legume si fructe si cu suficiente lichide.

3. Pietre la rinichi: aceasta problema este una foarte des intalnita, atat la femei, cat si la barbati, durerile severe in zona abdominala fiind provocate de trecerea pietrelor sau nisipului prin uretra, in procesul de eliminare. Alte simptome specifice sunt: dificultatea de a urina, usturimea la urinare, durerile de spate sau in zona lombara si retinerea apei in corp.

4. Abcesul muschiului psoas: o infectie a acestui muschi abdominal poate sa duca la aparitia puroiului si a durerii in partea stanga a abdomenului, insotite de umflarea acestuia in zona respectiva.

5. Cancer de colon: zona afectata poate sa produca dureri in partea stanga a abdomenului, conducand si la constipatie, lipsa apetitului si letargie.