Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a scos la licitație, pe SEAP, întocmirea documentatiei cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin expropriere/ transfer a imobilelor necesare executiei obiectivului de investitie publica <Varianta de ocolire a municipiului Sfantu Gheorghe>.

Realizarea procedurii de expropriere/transfer in conformitate cu Legea nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea realizarii lucrarii de utilitate publica de interes national „Varianta de ocolire a municipiului Sfantu Gheorghe. Intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea exproprierilor pentru un numar estimat de 291 imobile. Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata a prezentei proceduri cat si valoarea posibilelor servicii noi similare conform art. 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016. In conformitate cu prevederile art. 104 alin.(8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi cantitati pentru serviciile contractate de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de maxim 50% din valoarea estimata a contractului, respectiv in valoare de 154.172,00 lei.