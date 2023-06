Un exemplu de planta agatatoare, posibil cea mai populara la noi in tara, care a primit din popor numele de “Mana Maicii Domnului”, este cunoscuta in intreaga lume sub denumirea de Lonicera japonica. Aceasta planta isi are originile in Asia si face parte din familia Caprifoliaceae, iar in unele tari este o specie invadatoare.

Florile acestei plante agatatoare sunt tubuloase, cu o coloristica ce variaza de la alb la diferite tonuri de galben. Desi nu necesita un pamant special, pentru a te asigura ca planta are o durata de viata cat mai lunga, foloseste un sol bine drenat. Locul in care se va amplasa poate fi insorit sau partial umbrit.

In primul an, dupa plantare, aceasta se va uda in mod regulat, dupa care se va uda ocazional, din moment ce face fata exceptional secetei. De asemenea, in primul an, pe parcursul iernii, se va proteja cu un strat de frunze. Lonicera este rezistenta in ceea ce priveste daunatorii si bolii si inca de la plantare, i se va asigura un suport pe care sa se catare. Intrucat creste foarte repede, dupa inflorire, in fiecare an, se va tunde, insa in primii doi ani se vor taia doar varfurile, pentru a stimula formarea lastarilor.

Mana Maicii Domnului se poate inmulti atat prin butasire, cat si prin divizare, seminte sau marcotaj. In primul caz, se va realiza inainte sau dupa perioada de inflorire. Se vor indeparta ultimele perechi de frunze de pe butas si se va introduce fie intr-un vas cu apa, timp de 2-3 luni, fie direct in pamant, intr-o zona umbrita. Inmultirea prin seminte nu se recomanda, deoarece este un proces foarte lung, iar cea prin divizare s-a dovedit destul de rar a avea succes. In ceea ce priveste ingrasamantul, fertilizatorul se poate aplica doar un primul an de la plantare, perioada dupa care nu mai este necesar.