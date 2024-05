O nouă înregistrare zguduie învălmășeala din culisele puterii din România și aduce în lumina reflectoarelor modul controversat în care generalul Dumbravă dădea ordine, dezvăluind conexiunile și influența nevăzută a unei rețele condusă de gașca lui Florian Coldea. Materialul audio, dezvăluit în exclusivitate de jurnaliștii de la Realitatea PLUS, îl prezintă pe Doru Trăilă discutând cu omul de afaceri Cătălin Hideg, cu aluzii la eforturile de a influența anumite decizii judiciare favorabile.

TRĂILĂ: Bun, deci eu vă repet. Prioritatea dumneavoastră numărul 1 … sunt plata de prejudicii. Noi mergem înainte, adică nu am o problemă legată nici de domnii de care am vorbit și așa. Dacă obținem ceea ce ne interesează, o soluție care pe dumneavoastră să vă avantajeze la maxim. La instanță, mă refer. Eu mâine am o ședință iarăși cu dumnealui și o să mai stăm de vorbă și pe alte dosare și despre dumneavoastră. Eu mâine mă văd cu el și o să mai discutăm o dată. I-am dat un mesaj că a vorbit cineva cu dumneavoastră…

HIDEG: Cu mine?

TRĂILĂ: Cu dumneata. A dat un mesaj sau ceva de genul ăsta…

HIDEG: A fost acum înainte să, că am venit mai devreme, și mi-a zis „vino mai devreme” dacă e, acolo, aici la restaurant, la terasă, ce e asta. Și a zis „vino un pic mai devreme, eram prin oraș, că vreau să îți zic ceva. ”Că a vorbit și era un pic supărat, într-adevăr, că nu reușim să plătim prejudiciul, vă dați seama…și dacă n-am plătit nici aicea la… (neinteligibil)TRĂILĂ: Nu știu, eu v-am spus cam care e situația și direcția domnului general și e destul de categorică. E o persoană mai dintr-o bucată și care e obișnuit să dea dispoziții din ce m am prins eu și ele trebuie executate. Cam așa stăteau lucrurile. Cel mai tare e șef toată viața.

HIDEG: Astăzi îmi dă dispoziție…ma excuta?

TRĂILĂ: Nu, nu. Dispozițiile sa fie executate. Nu… (neinteligibil)… ce simpatic sunteți.

HIDEG: Eu am înțeles ca v-a zis să mă lăsați în pace ca n-am rezolvat.

TRĂILĂ: Da, dar e… așa cum v-am spus. E un om care e dintr-o bucată și așa e învățat. Structurile militare sunt pe genul ăsta de regulă.

HIDEG: Nu cred că puteam să nimeresc o perioadă atât de proastă și… (neinteligibil) am o casă de vânzare și nu o cumpără nimeni de peste un an. Am conturile blocate, am și acolo o proprietate (neinteligibil). Fac niște eforturi speciale. Ăștia mă mint că vin și cred că m-au încurcat.