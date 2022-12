Ministerul Sănătății a anunțat, luni, care sunt medicamentele uzuale folosite pentru copiii cu viroze respiratorii, pentru care se înregistrează „discontinuitate temporară din motive comerciale”:

Ministerul prezintă și o listă de medicamente antitermice și antiinflamatoare care sunt disponibile, inclusiv Nurofen:

Sfaturile Ministerului Sănătății

Ministerul Sănătății a venit recent cu o serie de recomandări privind îngrijirea copilului cu infecție respiratorie acută. Pentru a ajuta copilul să treacă mai ușor prin infectie este recomandabil să îi oferiți cât mai multe lichide, dar trebuie să vă adresați medicului de familie care va evalua clinic copilul și va prescrie tratamentul corespunzător. Dacă simptomele durează mai mult de trei zile sau se agravează, mergeți la un centru de evaluare pentru o serie de analize. Sunt câteva simptome în care prezentarea la medic este obligatorie. Concret, dacă copilul are constant febră peste 38 de grade (vârsta sub trei luni) sau 39 de grade (vârsta peste trei luni), respiră cu dificultate sau dacă devine palid, prezentarea la medic este obligatorie. În plus, trebuie consultat de urgență și copilul care nu reușește să-și înghită saliva sau nu poate bea lichide din cauza respirației dificile.

Ministerul Sănătății vine și cu unele sfaturi pentru a evita răspândirea virozelor, iar acestea sunt similare celor pentru combaterea COVID-19. Astfel, copilul bolnav nu trebuie dus în colectivitate, iar în general trebuie evitate spațiile aglomerate unde pot fi oameni infectați. Spălați mâinile timp de 20 de secunde și aerisiți periodic încăperile. În plus, este obligatorie igienizarea suprafețelor care au intrat în contact cu secrețiile unui bolnav.