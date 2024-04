Comic Con România, eveniment dedicat pasionaţilor de filme, seriale, benzi desenate, jocuri video şi cosplay, are loc la Romexpo, de vineri până duminică, informează un comunicat al organizatorilor vineri transmis AGERPRES.

Actori cunoscuţi de la Hollywood vor fi prezenţi la Bucureşti să-şi întâlnească fanii, să le răspundă curiozităţilor şi să le dezvăluie amănunte inedite de pe platourile de filmare, să se fotografieze cu ei şi să le ofere autografe personalizate.

Fanii se vor putea întâlni cu Jack Gleeson („Game of Thrones”, „Safe Harbour”), Adrian Rawlins („Harry Potter”, „Chernobyl”), Alexander Vlahos („Outlander”, „Merlin”), Andrew Horton („Jupiter’s Legacy”), Jacob Dudman („The Last Kingdom”, „Fate The Winx Saga”) şi MyAnna Buring („The Witcher”, „Twilight Saga”).

Organizatorii îi îndeamnă pe posesorii de bilete de Photo Op (Poză) sau Autograph (Autograf) să fie prezenţi la începutul sesiunii de autografe si poze. Fotografiile cu actorii se fac numai în cadrul sesiunilor de Photo Op şi numai pe bază de bilet.

Organizatorii şi expozanţii au pregătit, de asemenea, numeroase surprize pe parcursul celor trei zile de eveniment. În zona de gaming, vizitatorii pot experimenta numeroase jocuri pe diverse sisteme, de la consolă şi PC până la mobil, VR şi Arcade, pot câştiga premii, se pot întâlni cu influenceri şi pot lua parte chiar şi la un treasure hunt. Printre invitaţi se numără şi Ana Dumbravă, cea mai bună jucătoare de Counter-Strike din lume.

Pe Aleea Artiştilor numeroşi artişti grafici îşi vor expune creaţiile, iar în zona de târg vor fi zeci de expozanţi de unde vizitatorii pot pleca acasă cu numeroase produse, de la cărţi, jocuri, articole de îmbrăcăminte, figurine sau accesorii cu personajele lor preferate. Zona de street food va avea preparate pentru toate gusturile.

O altă activitate de neratat este competiţia de cosplay, Comic Con găzduind selecţia pentru Europa Cosplay Cup, jurizată de nume ca MeanKitteh, Manlima si Stickweeds.

În prima zi târgul va fi deschis între orele 15,00 – 20,00. Sâmbătă şi duminică, programul este cuprins între 10,00 şi 19,00.

Biletele se pot achiziţiona de pe site-ul oficial www.comic-con.ro, dar şi de la intrarea în pavilionul B3.

În schimbul biletului, fiecare persoană va primi o brăţară, iar ruperea sau pierderea ei va conduce la pierderea accesului. Biletele de tip abonament vor fi preschimbate într-o brăţară textilă care trebuie păstrată la mână în toate zilele evenimentului. Revânzarea biletelor sau a brăţărilor este strict ilegală.

Copiii sub 6 ani au acces gratuit numai dacă sunt însoţiţi de un adult posesor de bilet. Un copil poate fi însoţit de un adult plătitor de bilet, iar doi copii de doi posesori de bilete.

Accesul cu animale nu este permis, excepţie făcând câinii însoţitori pentru persoanele cu dizabilităţi.

Este interzis accesul cu sticle (inclusiv sticlele de parfum de orice cantitate, orice alte sticle, deodorante sau obiecte inflamabile), băuturi alcoolice, conserve, artificii, spray-uri sau orice produs pe baza de aerosoli, arme, drone, obiecte contondente care pot răni persoane din jur, lasere, substanţe interzise. Accesul cu medicamente este permis doar în baza reţetei medicale aferente. Accesul cu săbii, cuţite, bâte de baseball sau orice alte obiecte contondente este strict interzis. Totodată, armele de orice tip, inclusiv de tip airsoft, sunt complet interzise, fiind permise exclusiv replicile din plastic.

AGERPRES

Sursa foto: comic-con.ro