S-a dezlănțuit iadul în Emilia Romagna. Italienii din regiune s-au trezit neputincioși în fața catastrofei care a lovit ca un trăznet și a măturat toate drumurile și căile ferate. De 100 de ani nu a mai plouat atât de mult, iar toate râurile au ieșit din matcă.

Peste 700 de echipaje de pompieri lucrează încontinuu de când a început prăpădul. Cu elicoptere și bărci, salvatorii se ghidează după strigătele disperate.

Nouă oameni au murit până acum, după ce au fost prinși în casele inundate până la refuz. Cei care locuiesc la etajele superioare au avut noroc și au urcat pe acoperiș, unde au așteptat un miracol.

Italian Carabinieri rescue elderly residents from floods in Faenza in the #EmiliaRomagna region. Video by ANSA.pic.twitter.com/GJs6Qyz5R6

— Wanted in Rome (@wantedinrome) May 17, 2023