Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va demara în perioada următoare acțiuni de control pentru supravegherea pieței produselor alimentare și a unităților de alimentație publică (unități fast- food, restaurant auto-servire, bufet tip expres, pizzerie, snack-bar, restaurante, terase, rotiserii, braserii, berării).



Se vor verifica, în principal, calitatea alimentelor (inclusiv a preparatelor culinare) și a băuturilor comercializate (existența documentelor de proveniență, verificarea directă a caracteristicilor organoleptice a alimentelor, respectiv, a mâncărurilor preparate existente la comercializare, încadrarea în data durabilității minimale, respectiv data limita de consum (termen de valabilitate), atât pentru alimentele comercializate ca atare, cât și pentru cele preparate (comercializarea lor în ziua în care au fost preparate).



De asemenea, comisarii ANPC vor verifica condițiile de expunere, prezentare și comercializare ale alimentelor, respectarea prevederilor legale la transportul și depozitarea produselor alimentare (respectarea condițiilor de temperatura impuse de actele normative în vigoare sau de producători, expunerea la comercializare).



„Odată cu venirea căldurii, alimentele păstrate necorespunzător vă pot da mari bătăi de cap! Aveți grijă de unde vă cumpărați aceste produse! Riscați să vă îmbolnăviți!

Produsele alimentare comercializate în locuri neautorizate sau depozitate în locuri neconforme pot fi un pericol pentru sănătate în zilele toride.” a subliniat Claudiu Dolot, Președintele ANPC.

Având în vedere prognoza meteorologică pentru următoarea perioadă, când se pot înregistra temperaturi foarte ridicate, recomandăm consumatorilor să aibă în vedere o serie de sfaturi care trebuie respectate în astfel de situații, pentru a preveni efectele negative asupra sănătății.



SFATURI LA CUMPĂRAREA PRODUSELOR ALIMENTARE ÎN PERIOADELE CU TEMPERATURI RIDICATE (CANICULĂ)



– Nu cumpărați produse alimentare din locuri neautorizate întrucât comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condițiile optime de transport, depozitare și comercializare și nu vă poate elibera bonul cu care să justificați tranzacția comercială și riscați să achiziționați un produs neconform sau chiar nesigur care poate să vă afecteze sănătatea;



– Verificați cu atenție data durabilității minimale, data limită de consum a produselor (termen de valabilitate);



– Verificați în mod direct caracteristicile produsului (miros, culoare, aspect etc.) având în vedere că temperaturile ridicate favorizează procesul de alterare a produselor alimentare și refuzați produsele care prezintă caracteristici de produs alterat (aspect măzguit, miros de acru, aspect spongios de început de fermentare, produs deformat și consistența moale-înghețată, ambalaje deformate etc.);



– Atunci când cumpărați produse alimentare, acordați atenție deosebită asupra modului de prezentare a ambalajului. În cazul în care ambalajul este bombat, prezintă deformări sau este rupt înseamnă că produsul nu mai prezintă deplină siguranță pentru sănătatea dumneavoastră. Evitați să achiziționați astfel de produse!



– Verificați dacă este respectată temperatura la care este depozitat/expus la vânzare produsul alimentar ales de dumneavoastră (temperatura menționată de producător pe eticheta ce însoțește produsul trebuie să coincidă cu temperatura la care este expus la comercializare produsul achiziționat);



– Nu recongelați un produs alimentar după ce acesta a fost decongelat, dacă producătorul interzice acesta acțiune (prin menționare pe etichetă);



– Perioada cu temperaturi caniculare determină un consum mai mare de lichide (apă minerală naturală, apă de masă, sucuri de fructe, băuturi răcoritoare) la achiziționarea cărora recomand să acordați atenție deosebită asupra modului de depozitare și expunere având în vedere că expunerea acestora sub acțiunea directă a razelor solare conduce la deteriorarea caracteristicilor produselor menționate;



Legumele și fructele comercializate în cadrul piețelor în spații deschise unde temperatura mediului ambiant este foarte ridicată afectează calitatea produselor (deshidratare, accelerarea procesului de alterare, ofilirea verdețurilor etc.).