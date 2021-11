Singura reprezentanta a baschetului feminin romanesc prezenta pe scena europeana in actualul sezon, ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, a reusit, miercuri seara, sa se impuna in fief-ul gruparii turce Elazig Il Ozel Idare, cu scorul de 71-65, si si-a asigurat, astfel, calificarea in play-off-ul FIBA EuroCup Women, editia 2021-2022, cu o etapa inainte de finalul fazei grupelor din sezonul regular.

In ultima runda din Grupa B, ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe va juca in fief-ul echipei ungare Uni Gyor, in data de 1 decembrie, de la ora 19:00.

Desi mai este de disputat inca o etapa din faza grupelor sezonului regular al FIBA EuroCup Women, editia 2021-2022, campioana en-titre a baschetului feminin romanesc ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe a reusit, miercuri seara, sa-si asigure calificarea in play-off-ul celei de-a doua competitii europene intercluburi desfasurata sub egida FIBA. Si asta, gratie victoriei importante obtinuta in fief-ul gruparii turce Elazig Il Ozel Idare, cu scorul de 71-65 (20-11, 14-26, 19-12, 18-16), la capatul unui joc pe care baschetbalistele pregatite de antrenorul Zoran Mikes l-au controlat in mare parte, castigand trei din cele patru sferturi. Puternic motivata de dorinta de a accede in faza superioara a FIBA Eurocup Women, campioana Romaniei a inceput foarte bine partida gazduita miercuri seara de arena sportiva din Elazig si s-a instalat la carma jocului inca din primele minute.

Dupa un prim sfert incheiat cu 20-11 in favoarea reprezentantei LNBF, au urmat zece minute de foc, in care gazdele pregatite de antrenorul Aziz Akkaya au gasit solutiile pentru a reveni la conducere si au intrat la vestiare cu un mic avantaj, scorul la pauza fiind de 37-34 in favoarea gruparii turce. La reluare, ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe preia din nou initiativa si nu o mai cedeaza pana la finalul timpului regulamentar, avand in Brianna Fraser (32 p, 1×3, 11 rec) si Jovana Pasic (21 p, 4×3, 9 rec, 3 int) principalele “guri de foc”.

Scor final 71-65 si ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe isi inatreste pozitia din clasamentul Grupei B, asigurandu-si astfel calificarea in play-off-ul FIBA Eurocup Women cu o etapa inainte de finalul fazei grupelor din sezonul regular.

In urma acestui rezultat, coroborat cu victoria clara obtinuta pe teren propriu de liderul clasamentului Grupei B, BC Prometey, in fata gruparii ungare Uni Gyor, cu scorul de 94-68, iata cum arata clasamentul Grupei B dupa primele 5 etape:

1. BC Prometey – 9 puncte (4 victorii, 1 infrangere)

2. ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe – 9 puncte (4 victorii, 1 infrangere)

3. Uni Gyor – 6 puncte (1 victorie, 4 infrangeri)

4. Elazig Il Ozel Idare – 6 puncte (1 victorie, 4 infrangeri)

* conform sistemului competitional, in faza urmatoare acced primele doua clasate din grupele sezonului regular si cele mai bune 4 echipe clasate pe locurile 3 in grupele fiecarei conferinte.

ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe va juca ultima partida din cadrul Grupei B in data de 1 decembrie, de la ora 19:00, pe terenul gruparii ungare Uni Gyor in vreme ce BC Prometey va primi, in data de 2 decembrie, replica echipei turce Elazig Il Ozel Idare.

SURSĂ: FRBASCHET.ro