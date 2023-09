Campioana României la baschet feminin va debuta în Euroligă, cea mai valoroasă competiție din Europa. Sepsi SIC Sfântu Gheorghe va întâlni, în dublă manșă, în preliminariile competiției, campioana Letoniei, TTT Riga.

Turul va avea loc mâine seară, de la ora 19.00, la Sepsi Arena. Returul este programat săptămâna viitoare, în Letonia. Dacă ve trece de formația din Riga, Sepsi SIC se va califica în grupele Euroligii. În caz contrar va ajunge în grupele EuroCup.

După opt ani, Annemarie Godri Părău a plecat în această vară de la Sepsi SIC. Astfel că noul căpitan al echipei este jucătoarea cu dublă cetățenie, congoleză și belgiană, Bethy Mununga, cea care a prefațat confruntarea de miercuri:

Suntem foarte entuziasmate, anul trecut am avut aceeași oportunitate, dar nu am reușit să ajungem în grupele competiției. Simt că acum suntem gata de acest duel, suntem mult mai bine pregătite să înfruntăm echipa din Riga. Este o experiență incredibilă să joci în Euroligă. Toată lumea este conștientă de asta. Am lucrat foarte mult, ne-am antrenat, atât pe faza de atac, cât și cea de apărare. Echipa din Riga este puternică. O cunoaștem. Suntem pregătite pentru meciul de miercuri.

Antrenorul celor de la Sepsi SIC, bosniacul Zoran Mikes, nu se va putea baza pe una dintre baschetbalistele de bază, Chelsea Nelson. Cu toate acestea, crede că dubla cu TTT Riga va fi una echilibrată:

Este o echipă care se aseamănă cu stilul nostru. Nu sunt jucătoare atât de înalte ca ale noastre, dar au multă energie. Fizic stau foarte bine. Depun mult efort, alergă în permanență. Jucătoarele fac multe recuperări ofensive. Foarte multe caracteristici pe care le avem și noi. O să fie un joc foarte strâns. Nu avem de unde să știm în ce direcție va merge jocul. Este abia începutul sezonului și este dificil să ajungem la un potențial maxim în septembrie pentru că am avut doar trei săptămâni și jumătate de pregătire.

Casele de bilete vor fi deschise astăzi până la ora 20.30 și în ziua meciului până la ora 14.30. La Sepsi Arena, un bilet costă 20 de lei, iar online tichetele pot fi achiziționate cu 15 lei.

