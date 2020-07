Conducerea lui Sepsi a reacționat în urma evenimentelor întâmplate la nivelul lotului. Gazeta Sporturilor a anunțat în decursul acestei săptămâni că Leo Grozavu a fost implicat în mai multe conflicte cu doi dintre jucătorii săi, Lorand Fulop și Călin Popescu.

După meciul pierdut de Sepsi în campionat cu Poli Iași (1-3), antrenorul Leo Grozavu i-a aplicat un upercut în bărbie lui Călin Popescu, 18 ani. A doua zi, Grozavu l-a agresat și pe Lorand Fulop (22 de ani). „L-a trântit cu tot cu scaun, l-a lovit și îl trăgea de păr, să îl scoată așa din restaurant. Antrenorul a văzut telefonul pe jos. Era unul scump, de peste 1.000 de euro. L-a luat și l-a spart de perete”, au relatat oameni din preajma echipei, pentru GSP.ro.

Șefii au demarat o anchetă internă și au tras concluziile după cele întâmplate. Așadar, tehnicianul celor de la Sepsi a fost amendat și a primit un ultimatum din partea conducerii. Nu s-a pus problema unei posibile demiteri, asta și pentru că jucătorii și-au arătat susținerea pentru actualul antrenor.

Managerul general al celor de la Sepsi, Cornel Șfaițer, a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre cele întâmplate la club, când a avut loc o ședință la care au participat toți cei din conducerea formației covăsnene: „Am luat act de ultimele informații apărute în spațiul public. Informații referitoare la cele întâmplate în cadrul lotului. Am avut o ședință azi în consilul director, am avut discuții individuale cu băieții, am demarat o anchetă internă și am tras concluziile.

Jucătorii și-au arătat susținerea și încrederea pentru actualul antrenor de a merge împreună până la capăt. Leo a primit un ultim avertisment din partea conducerii și o amendă conform regulamentului de ordine interioară. Acum în sânul echipei noastre e liniște, ne așteaptă un meci extaordinar de greu și important contra Chindiei.

Avem mare încredere că echipa va da dovadă de determinare și implicare, cum s-a întâmplat și în Cupa României, la returul cu Poli Iași„.

