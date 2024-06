Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, a câştigat al cincilea mandat cu un scor istoric de 82,69% din voturi. Acesta a declarat duminică seara că încrederea acordată de cetăţeni îi dă puterea de a continua şi de a investi în comunitate, scrie We Radio.

„Eu cred că este un moment special şi unic în acelaşi timp, să câştigi al cincilea mandat, să obţii încrederea cetăţenilor după patru mandate. Este un lucru extraordinar pentru mine. Îmi dă foarte multă putere şi încredere în a continua ceea ce am început în urmă cu 16 ani. Cred că cheia succesului, dacă se poate spune aşa, este faptul că întotdeauna am luat decizii publice având în faţa mea oamenii şi de foarte multe ori am renunţat la câte un proiect de infrastructură ca să avem bani să investim în oameni, pentru că în asta cred, aşa am fost educat şi asta vreau să continuăm şi cred că oraşul este pe un drum bun. Este un oraş complicat, cu multe etnii, un oraş aproape de Braşov, dar cred că am reuşit să fim suficient de inteligenţi, suficient de raţionali să nu răspundem provocărilor care au venit din afara judeţului nostru de foarte multe ori”, a declarat primarul Antal Árpád.

Conform rezultatevot.ro, Antal Árpád a fost votat de 17.806 de locuitori, acesta fiind urmat la mare distanţă de Petru Oltean (PSD) cu 1.233 de voturi (5,73%) şi Erőss Bulcsú (FCM) cu 716 voturi (3,33%).

