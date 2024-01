Numeroase muzee din țară vor avea intrare liberă luni, pe 15 ianuarie, de Ziua Națională a Culturii.

Instituţii din subordinea Ministerului Culturii marchează Ziua Culturii Naţionale printr-o serie de evenimente ce vor fi organizate la nivel naţional.

Muzee deschise de Ziua Națională a Culturii în Bucureşti

· Artexim

· Biblioteca Națională a României

· Centrul Național al Dansului

· Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română”

· Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” · Filarmonica „George Enescu“ · Institutul Național al Patrimoniului · Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală · Muzeul Național ”George Enescu” · Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi · Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” · Muzeul Național al Țăranului Roman · Muzeul Național de Artă al României · Muzeul Național de Artă Contemporană al României · Muzeul Național de Istorie a României · Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” · Muzeul Ororilor Comunismului în România · Opera Națională București · Teatrul Muzical Ambasadorii · Teatrul Național București

· Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”.

Muzee deschise de Ziua Națională a Culturii în țară

· Centrul Cultural Toplița · Centrul de Cultură Arcuș · Centrului de Cultură „George Apostu” din Bacău · Complexul Muzeal Iași · Muzeul Național „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu · Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni · Muzeul Național Bran · Muzeul Național Brukenthal · Muzeul Național „Brătianu” · Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei · Muzeul Național Peleș · Opera Maghiară din Cluj Napoca · Opera Națională Română Cluj-Napoca · Opera Națională Română din Timișoara · Opera Națională Română Iași · Teatrul Maghiar de Stat Cluj · Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova · Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara · Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași · Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța

· Teatrul Național Târgu-Mureș.

Începând din anul 2010, ziua de 15 ianuarie a fost declarată Ziua Culturii Naţionale prin Legea nr. 238/2010.

Zeci de evenimente organizate de ICR în ţară şi în străinătate

Institutul Cultural Român marchează Ziua Culturii Naţionale cu mai mult de 30 de evenimente, defăşurate atât în ţară, cât şi în străinătate. Publicul internaţional este invitat la concerte, expoziţii, spectacole de teatru şi balet, performance-uri şi recitaluri de poezie, potrivit news.ro.

Ambasada României în Statele Unite ale Americii şi Institutul Cultural Român din New York celebrează Ziua Culturii Naţionale în America de Nord printr-un mini-turneu de muzică clasică susţinut de violonistul Alexandru Tomescu şi pianista Sînziana Mircea. Prezentate sub titlul „Remember Enescu. Bijuterii muzicale”, concertele susţinute de cei doi muzicieni vor avea loc în 15 ianuarie, la presigiosul centru John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington, D.C şi în 12 ianuarie, la sediul reprezentanţei ICR New York din Midtown Manhattan.

ICR Stockholm organizează la sediu un concert de muzică clasică şi expoziţia multimedia „Constantin Silvestri – printre contemporanii săi”, care pun în evidenţă cariera excepţională a muzicianului şi legăturile sale cu spaţiul Nordic. Concertul susţinut de Laura Tătulescu (soprană), Kristofer Lundin (tenor) şi Iosif Ion Prunner (pian) cuprinde lucrări semnate de Constantin Silvestri, Mihail Jora, Myriam Marbe, Livia Teodorescu-Ciocănea şi de compozitorii nordici Carl Sjöberg, Hugo Alfvén, Wilhelm Peterson-Berger. Un al doilea proiect expoziţional poate fi vizitat la galeriile ICR Stockholm: „Români în elita mondială” prezintă 40 de personalităţi din România, printre care Mihai Eminescu şi Constantin Brâncuşi, prin intermediul unor materiale documentare din colecţii private, inclusiv ediţii bibliofile ale unor volume de poezie românească, publicate în condiţii grafice deosebite.

ICR Beijing organizează expoziţia „Privire asupra Deconectării”, realizată de Dani Ghercă şi concertul de muzică neoclasică susţinut de Mischa Blanos. Vernisajul are loc sâmbătă, 13 ianuarie, la Centrul Choi. Expoziţia, care va fi deschisă până pe 29 ianuarie 2024, explorează schimbări ample în condiţia umană, evidenţiind alienarea şi confuzia generate de viaţa digitală şi individualismul radical.

Institutul Cultural Român de la Lisabona şi Ambasada României în Republica Portugheză vor organiza o serie de evenimente ce vor avea loc la Porto şi Lisabona. Evenimentele vor debuta sâmbătă, 13 ianuarie, cu un recital de pian şi violă, în interpretarea muzicienilor Constantin Sandu şi Ceciliu Ovidiu Isfan, la Auditoriul Casa Comum al Rectoratului Universităţii din Porto. De asemenea, în data de 18 ianuarie, la sediul ICR Lisabona, se va desfăşura cea de-a XIII-a ediţie a Ceremoniei de acordare a titlurilor onorifice „Amicus Romaniaeˮ. Titlul onorific „Amicus Romaniae”. Ceremonia va fi însoţită de prezentarea unor lucrări de grafică realizate de studenţi ai Facultăţii de Arte de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în coordonarea Prof. Liviu Adrian Sandu. În continuarea serii, va avea loc lansarea volumului „Adevărate, trăite, de povestit” de Elena Nentwig Dumitrescu (Editura Proilavia a Bibliotecii Judeţene Brăila, 2023), în prezenţa autoarei.

ICR Madrid prezintă sâmbătă, 13 ianuarie, spectacolul de teatru de păpuşi inspirat din povestea pentru copii „Zâna Munţilorˮ de Petre Ispirescu. Povestea face parte din antologia de basme populare româneşti „Cuentos maravillosos rumanos” de Petre Ispirescu, apărută în traducerea din limba română a lui Mihai Iacob, profesor la Universitatea din Bucureşti, cu ilustraţii alb-negru semnate Roxana Irimia, la Editura Libros de las Malas Compaňias. Evenimentul va avea loc la sediul Bibliotecii Municipale Iván de Vargas din Madrid. De asemenea, luni, 15 ianuarie, la sediul ICR Madrid, va avea loc o nouă sesiune de lectură neîntreruptă din opera poetică a lui Mihai Eminescu şi din opera altor poeţi români traduşi în spaniolă. Evenimentul va include lecturi în limba română şi în limba spaniolă din poemele lui Eminescu în traducerea lui Rafael Alberti, Omar Lara, José Manuel Megías şi Dana Giurcă, Mario Castro Navarette şi a Cătălinei Iliescu. ICR Madrid itinerează expoziţia de arhitectură „Femeia care sunt. 7 arhitecte din România şi operele lor”. Vernisajul expoziţiei va avea loc luni, în prezenţa autorităţilor locale, a presei şi a comunităţii româneşti din zona de nord a Spaniei.

ICR Viena va organiza sâmbătă, 13 ianuarie, un concert susţinut de Corul Cameratei „Voces Lugosienses” din Lugoj, soprana Veronica Anuşca, mezzosoprana Aura Twarowska, bass-baritonul Sorin Coliban şi pianistul Ruben Doran. De asemenea, ICR Viena va mai organiza luni, 15 ianuarie, la Haus der Ingenieure, un recital de gală susţinut de mezzosoprana Roxana Constantinescu, acompaniată de pianista Cătălina Butcaru. Prelegerea cu tema „Viaţa lui Mihai Eminescu la Viena”, organizată de reprezentanţa din Austria, va avea loc marţi, 16 ianuarie, pentru a celebra 174 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu.

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia invită publicul italian la concertul Orchestrei Filarmonicii „George Enescu” din Botoşani, în data de 15 ianuarie, la Teatrul „Arnaldo Momo” din Veneţia Mestre. Repertoriul concertului include compoziţii reprezentative ale unor maeştri români clasici şi contemporani: Ciprian Porumbescu, George Enescu, Constantin Dimitrescu, Pascal Bentoiu etc. De asemenea, IRCCU Veneţia organizează o expoziţie cu titlul „Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii «Mihai Eminescu» … pe tărâmul marelui poet român Mihai Eminescu (1850–1889)”, în perioada 12–18 ianuarie, la Galeria Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău organizează un concert de cameră cu participarea muzicienilor de renume internaţional Andrei Ioniţă (violoncel) şi Alexandra Tîrşu (vioară), împreună cu pianistul Marcel Lazăr. Evenimentul se va desfăşura în data de 15 ianuarie, ora 19.00, la Sala cu Orgă, iar intrarea publicului va fi gratuită, în limita locurilor disponibile. Programul va include creaţii de George Enescu, Ciprian Porumbescu, Bela Bartok, Constantin Dumitrescu, Paul Constantinescu şi Claude Debussy.

„Aplauze pentru poet… pe scenă, la Paris” va fi în data de 15 ianuarie, de la ora 19.00, la Palatul Béhague. Spectacolul punctează repere poetice din cultura română interpretate de actorii Emilia Popescu şi Mihai Mălaimare, în acompaniamentul muzical al pianistului Cătălin Răducanu şi violonistei Ioana Tudor.

Institutul Cultural Român de la Budapesta şi Filiala Seghedin celebrează Ziua Culturii Naţionale cu două reprezentaţii ale spectacolului „(Re)interpretări – recital de muzică şi poezie românească”, producţie a Teatrului „Andrei Mureşanu” din Sfântu Gheorghe, la Budapesta şi Seghedin. Spectacolul adaptat pentru spaţiul maghiar, compus din repertoriul muzical al grupului „Classical Singers” (Sebestyén-Lázár Enikő – soprană, Babos Margit – soprană, Kőmíves Bokor Zsuzsa – pian, Oláh Badi Alpár – tenor, Barabás Lajos Zsolt – tenor) şi incluzând inserţii de poezie românească, în interpretarea actriţei Camelia Paraschiv, va avea loc luni, 15 ianuarie, la ora 19.00, la Teatrul Naţional din Budapesta, sala Gobbi Hilda, respectiv marţi, 16 ianuarie, la ora 18.00, la sediul Filialei Seghedin din piaţa Dugonics nr.2.

ICR Bruxelles va organiza proiectul „Dialog cu scriitori români din Belgia. Expoziţie de desene: Scriitori români văzuţi de artişti europeni”. Evenimentul va avea loc luni, 15 ianuarie, la reşedinţa Ambasadorului României în Regatul Belgiei. Proiectul constă într-un dialog cu scriitori români de succes din Belgia – Ligia Monica Mateiu, Simona Gânj, Cristina Pop, Andrei-Paul Corescu – despre felul în care cultura română este receptată în comunităţile în care trăiesc şi o expoziţie de desene, care cuprinde 16 portrete ale unor mari autori români, realizate de artişti din diferite ţări europene ca omagiu adus scriitorilor/poeţilor români. Portretele sunt puse la dispoziţie, cu titlu gratuit, de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România – Filiala Prahova.

Spectacolul „Life & Love”, un performance susţinut de celebrul actor Vlad Ivanov şi de apreciatul percuţionist Lucian Maxim, va fi prezentat la sediul ICR Londra miercuri, 17 ianuarie, ora 19.00. În cadrul recitalului, poezia eminesciană va fi prezentată magistral; de asemenea, versurile lui Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Vladimir Drăghia şi Mircea Dinescu vor prinde viaţă ȋn interpretarea remarcabilă a actorului Vlad Ivanov. I se alătură ȋn acest demers compozitorul Lucian Maxim, unul dintre cei mai talentaţi percuţionişti români. Accesul este liber, în limita locurilor disponibile.

ICR Varşovia invită publicul la un eveniment de celebrare a patrimoniului arhitectural construit din România, prin prezentarea, din mai multe perspective, a bisericilor fortificate din Transilvania. Evenimentul va avea loc miercuri, 17 ianuarie, de la ora 18.00, la sediul Ambasadei României şi ICR Varşovia din str. F. Chopina 10. Punctul de pornire va fi expoziţia de fotografie „Din zbor. Bisericile fortificate din Transilvania”, semnată de fotograful Ionuţ Macri. Evenimentul va fi completat de proiecţia filmului documentar „Colonizarea saşilor” (producţie TVR Timişoara, 23 min), care prezintă istoria colonizării saşilor, începând de la perioada cruciadelor, şi bogăţia creaţiei ţărăneşti din sudul Transilvaniei. La finalul evenimentului, publicul va fi invitat la un pahar de vin românesc, la început de An Nou şi de nou sezon cultural românesc în Polonia, deschis prin Ziua Culturii Naţionale.

Ziua Culturii Naţionale este sărbătorită la Roma printr-un eveniment ce pune faţă în faţă două mari voci ale liricii contemporane din Italia şi România – Milo De Angelis şi Dinu Flămând. Intitulat „Dialog poetic româno-italian Dinu Flămând – Milo De Angelis”. Evenimentul se va desfăşura în data de 18 ianuarie, de la ora 18.00, la Sala de Conferinţe Accademia di Romania in Roma. Accademia di Romania in Roma, în colaborare cu Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti şi Societatea „Dante Alighieri”, organizează expoziţia de artă „De la Oraşele invizibile la oraşul contemporan / Da Le città invisibili alla città contemporanea”, ce se va desfăşura în perioada 16-30 ianuarie, la Galeria Accademiei di Romania din Roma. Expoziţia cuprinde 27 de lucrări de grafică şi sculptură semnate de 19 studenţi ai UNArte, precum şi o carte bibliofilă cu ilustraţii de autor, toate inspirate de romanul „Oraşele invizibile” semnat de Italo Calvino, plasându-se astfel în contextul sărbătoririi Centenarului naşterii celebrului scriitor italian.

Cu ocazia uneia dintre cele mai importante date din calendarul diplomaţiei publice şi culturale al anului 2024, ICR Tel Aviv organizează concertul aniversar „Symphonic Jazz Poem”, ce va avea loc în data de 20 ianuarie, ora 20.00, la Jerusalem Theater. Concertul de jazz simfonic aduce pe aceeaşi scenă artiştii români Florin Răducanu (pian), Dalila Cernătescu (nai), Ionuţ Pascu (dirijor) şi muzicienii israelieni Oren Hardy (contrabas) şi Yonatan Rosen (tobe), acompaniaţi de Jerusalem Symphony Orchestra. Concertul „Symphonic Jazz Poem” prezintă lucrări originale româneşti şi este programat în sala Henry Crown Symphony Hall de la Jerusalem Theater – The Jerusalem Center for the Performing Arts.

Evenimentul „Ziua Culturii în paşi de balet” este organizat la Praga, la sediul Ambasadei României din Cehia, luni, 22 ianuarie, şi va cuprinde fragmente de balet din spectacole de prestigiu, interpretate de balerini recunoscuţi internaţional din România şi Republica Moldova: Irina Burudja, Veaceslav Burlac, Daria Lazucova, Tudor Moldoveanu, Alina Nanu şi Alexandra Pera.

La Bucureşti, Ziua Culturii Naţionale va fi sărbătorită duminică, 14 ianuarie, în Sala Mare a ICR, printr-o masă rotundă în cadrul căreia marile proiecte muzicale organizate sau coorganizate de Institutul Cultural Român vor fi prezentate de personalităţi marcante şi operatori culturali de renume: Cristian Măcelaru, Peter Stark, Cristina Uruc, Emil Pantelimon, Daniel Jinga, Marin Cazacu, Alina Pavalache-Cophignon, Răzvan Popovici, Diana Rotaru, Ovidiu Maior, iniţiatori şi coorganizatori ai proiectelor muzicale în care ICR are o implicare majoră şi care reprezintă România în străinătate sau asigură o veritabilă platformă de interrelaţionare culturală. Întâlnirea va fi urmată, de la ora 14.00, de recitalurile susţinute de muzicienii Valentin Şerban, câştigătorul Concursului Internaţional „George Enescu” la vioară, ediţia 2020/2021 şi Gabriel Gîţan, pianist acompaniator la Concursul Internaţional „George Enescu” şi Constantin Borodin, laureat al premiului II la violoncel – Concursul Internaţional „George Enescu”, participant în cadrul programului ICR AdMusicam.

Miercuri, 17 ianuarie, şi joi, 18 ianuarie, va avea loc cea de-a doua ediţie a evenimentului „Corzi literareˮ, organizată de Institutul Cultural Român şi Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar din Bucureşti, pentru a marca Ziua Culturii Naţionale şi Ziua Culturii Maghiare. În cadrul evenimentului, vor fi prezentate cărţi ale unor autori maghiari traduşi în limba română şi autori români traduşi în limba maghiară, inclusiv prin programul Translation and Publication Support (TPS) al Institutului Cultural Român.

Seria celor peste 30 de evenimente dedicate de ICR şi reprezentanţele sale în lume de Ziua Culturii Naţionale a început la 8 ianuarie cu recitalul de muzică clasică organizat de Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul la Opera Süreyya, în interpretarea pianistei Oxana Corjos şi a clarinetistului Petru Pane şi se va încheia cu un concert susţinut de Mihaela Martin (vioară), Andrei Ioniţă (violoncel) şi Daria Tudor (pian), la Ambasada României în Republica Federală Germană, organizat de Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin pe 25 ianuarie 2024.

