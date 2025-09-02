Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi, la Paris, cu mai mulți lideri europeni și ai NATO, aliați ai Kievului, a anunțat președinția ucraineană, citată de AFP. Întâlnirea vine într-un moment cheie al discuțiilor privind sprijinul pe termen lung pentru Ucraina.

La summit vor participa Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, Mark Rutte, secretarul general al NATO, Emmanuel Macron, președintele Franței, Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, și Keir Starmer, premierul Marii Britanii. Împreună, aceștia vor discuta pașii următori în susținerea Kievului.

Întâlnirea va fi coprezidată de Emmanuel Macron și Keir Starmer și are ca temă principală „garanțiile de securitate ale Ucrainei”, a precizat pe X consilierul prezidențial Mihailo Podoliak. Subiectul rămâne esențial pentru viitorul relațiilor dintre Ucraina și aliații săi.

Summitul de la Paris are loc în contextul intensificării inițiativelor europene privind o posibilă negociere a păcii în războiul din Ucraina. Eforturile diplomatice sunt accelerate, însă situația de pe front rămâne extrem de tensionată.

În același timp, președintele rus Vladimir Putin a discutat la Beijing cu premierul slovac Robert Fico, cerându-i acestuia să oprească livrările de energie către Ucraina. Liderul de la Kremlin a insistat asupra blocării livrărilor inverse de gaze naturale din Europa de Est către Kiev.

Putin a subliniat că o astfel de măsură ar demonstra Ucrainei „limitele comportamentului său” și ar servi drept avertisment. Slovacia, membră NATO și UE, depinde însă în mare măsură de gazele rusești, iar poziția lui Fico rămâne una controversată.

Robert Fico a criticat în repetate rânduri sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina și sancțiunile impuse Moscovei, pe care le consideră un risc pentru securitatea energetică a Slovaciei. Alături de Ungaria, Slovacia a cerut recent UE să reacționeze la atacurile Ucrainei asupra infrastructurilor energetice din Rusia.

Pe de altă parte, Vladimir Putin a afirmat că înțelegerile convenite cu Donald Trump la summitul din Alaska ar fi deschis calea către pace în Ucraina, potrivit relatărilor Reuters și AFP.

