Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că întâlnirea sa cu preşedintele rus Vladimir Putin, care va avea loc vineri în Alaska, va fi o „întâlnire de informare” menită să îndemne Rusia să pună capăt războiului din Ucraina.

„Aşadar, voi vorbi cu Vladimir Putin şi îi voi spune că trebuie să pună capăt acestui război. Trebuie să-i pună capăt”, a declarat Donald Trump. A mai spus că la o viitoare întâlnire ar putea participa şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează REUTERS citată de RADOR RADIO ROMÂNIA.