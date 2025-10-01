Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, Atletico Madrid, Bayern Munchen și Olympique Marseille au obținut victorii clare, marți, în etapa a doua a Ligii Campionilor la fotbal, dar surpriza serii a fost produsă de Galatasaray, care a învins-o pe Liverpool cu 1-0.

Inter, finalista ediției trecute, a obținut al doilea său succes în Champions League, 3-0 cu Slavia Praga, pe San Siro, prin dubla lui Lautaro Martinez și golul lui Denzel Dumfries.

Bayern a dispus cu 5-1 de FC Pafos, în Cipru, într-un meci în care mijlocașul român Vlad Dragomir a jucat 66 de minute la gazde. Harry Kane a marcat două goluri pentru bavarezi, Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson și Michael Olise semnând celelalte reușite ale oaspeților. Pentru gazde a înscris croatul Mislav Orsic.

Atletico a învins-o pe Eintracht Frankfurt cu 5-1, după ce câștigase în weekend cu 5-2 derby-ul cu Real Madrid. Giacomo Raspadori, Robin Le Normand, Antoine Griezmann, Giuliano Simeone și Julian Alvarez au punctat pentru colchoneros în absența antrenorului Diego Simeone, suspendat. Golul oaspeților a fost reușit de Jonathan Burkardt.

Olympique Marseille a surclasat-o pe Ajax cu 4-0, golurile fiind marcate de Igor Paixao (două), Mason Greenwood și Pierre-Emerick Aubameyang.

Galatasaray Istanbul s-a impus cu 1-0 în duelul cu Liverpool, ”cormoranii” fiind la al doilea eșec, după 1-2 cu Crystal Palace, în Premier League. Victoria campioanei Turciei a fost adusă de nigerianul Victor Osimhen (16 – penalty).

Chelsea a câștigat și ea la limită cu Benfica Lisabona, 1-0, la Londra, diferența fiind făcută de autogolul columbianului Richard Rios (18).

Bodo/Glimt și Tottenham au terminat la egalitate, 2-2, după ce norvegienii au condus cu 2-0, prin dubla lui Jens Hauge (53, 66). Micky van de Ven (68) și Jostein Gundersen (autogol, 89) au adus un punct pentru londonezi.

Scandinavii au ratat un penalty la 0-0, prin danezul Kasper Hoegh (35).

Meciul a fost o reeditare a semifinalei Europa League din sezonul trecut, câștigată de Tottenham cu 2-0. Londonezii s-au impus atunci și la Londra, în prima manșă, cu 3-1.

Rezultatele de marți:

Atalanta Bergamo – FC Bruges 2-1

Au marcat: Lazar Samardzic 74 – penalty, Mario Pasalic 87, respectiv Christos Tzolis 38.

Kairat Almatî – Real Madrid 0-5

Au marcat: Kylian Mbappe 25 – penalty, 52, 73, Eduardo Camavinga 83, Brahim Diaz 90+3.

Atletico Madrid – Eintracht Frankfurt 5-1

Au marcat: Giacomo Raspadori 4, Robin Le Normand 33, Antoine Griezmann 45+1, Giuliano Simeone 70, Julian Alvarez 82 – penalty, respectiv Jonathan Burkardt 37.

Bodo/Glimt – Tottenham Hotspur 2-2

Au marcat: Jens Hauge 53, 66, respectiv Micky van de Ven 68, Jostein Gundersen (autogol) 89.

Kasper Hoegh (Bodo/Glimt) a ratat un penalty în min. 35 (peste poartă).

Chelsea Londra – Benfica Lisabona 1-0

A marcat: Richard Rios (autogol) 18.

Cartonaș roșu: Joao Pedro (Chelsea) 90.

Galatasaray Istanbul – Liverpool 1-0

A marcat: Victor Osimhen 16 – penalty.

Inter Milano – Slavia Praga 3-0

Au marcat: Lautaro Martinez 30, 65, Denzel Dumfries 34.

Olympique Marseille – Ajax Amsterdam 4-0

Au marcat: Igor Paixao 6, 12, Mason Greenwood 26, Pierre-Emerick Aubameyang 52.

FC Pafos – Bayern Munchen 1-5

Au marcat: Mislav Orsic 45, respectiv Harry Kane 15, 34, Raphael Guerreiro 20, Nicolas Jackson 31, Michael Olise 69.

Miercuri vor avea loc celelalte meciuri ale rundei, Qarabag FK – FC Copenhaga, Union Saint-Gilloise – Newcastle United (ambele de la 19:45), AS Monaco – Manchester City, Arsenal – Olympiakos Pireu, FC Barcelona – Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven, Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, Napoli – Sporting Lisabona, Villarreal – Juventus (toate de la 22:00).