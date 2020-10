Noi dezvăluiri incendiare din culisele statului paralel, făcute de „deputatul fugar” Cristian Rizea, în exclusivitate la Realitatea Plus. Cum circulau șpăgile uriase date din banii românilor pentru numiri politice si contracte cu dedicatie! Cum ii foloseau smecherii de la Monaco pe sefii ANAF sa nu plateasca taxele si impozitele și ce se ascunde în spatele dispariției misterioase a lui Codruț Marta, fosta mână dreaptă a unuia dintre cei mai controversați șefi ai ANAF, Sorin Blejnar.

Bogdan Muzgoci: Acesti oameni lasau urme pe care, la un moment dat, asta deduc, le puteau folosi ]mpotriva celui ce ajungea într-o functie importantă si nu executa ceea ce voiau ei. Se numeste “CHEIE” in limbajul străzii, aveau acești oameni câte o cheiță pe care Statul Paralel putea s o actioneze cand dorea inima lui?

Cristian Rizea: Ăsta e limbajul folosit si îl auzeam foarte des la Dobrescu. Îmi spunea „am cheie la el” asta era expresia sau „cutare are cheie la el” la functionaru respectiv la ministru.

Anca Alexandrescu: Ca sa inteleaga telespectatorii, mai direct spus, acesti oameni ii promovau in diverse poziții, în așa fel încât atunci cand aparea vreo problem aveau peste tot oameni. Să ne amintim ca în timpul guvernului Ponta o serie de angajati ai SRI au fost transferati la ANAF.

Cristian Rizea: Asta voiam să-ti spun si apropos (…) cine credeti ca-si pusese om la ANAF ca sa faca toate combinațiile acoolo, sa-si elimine concurenta, pentru ca el are o firma foarte mare, foarte tare si acest baiat era unu din baietii smecheri pe care i-am nominalizat in carte. (…) Acest baiat se numeste Alin Niculae si el l-a pus pe un domn, Moraru se numește, este in structura fiscului sa elimine din controale si sa aiba grija de fiecare data de firma lui, de firma Oscar Downstream.

Anca Alexandrescu: Noi aici la Realitatea PLUS am prezentat niste mailuri din care arata ca Ghita era foarte apropiat cu Gelu Diaconu care iată, a si fost in partid la Ponta cum a plecat din partid, dar nu putem sa nu ne uitam la aceste conexiuni si sa vedem cum lucrează.

Cristian Rizea: Mi-ai adus aminte de o chestiune pe care o uitasem, si nu am scris-o în al doilea volum. Gelu Diaconu a fost mult mai tarziu in ecuatia lui Ghita, prin Ponta, pentru ca el l-a mentinut in functie la ANAF, dar a mai fost un baiat de la DNA Ploiesti ajuns sef la Fisc, eu am fost in birou, trimis la el de Ghita, EU AM VRUT SA NUMESC UN BAIAT LA VAMĂ, m-am dus la el personal. era omul lui Ghita…vorbisem cu Dobrescu, si DD a aranjat, I-am zis lui Ghita dup aia si mi-a zis, du-te la cel de la Fisc. (…) Am fost la biroul lui, omul de la Ploiesti care a avut dosar si la un moment dat de la DNA ca nu stiu ce primise, o spagă.

În 2015 facusem cu el Revelionul a stat la masa si cu Ovidiu Tender la Casino la Sinaia, am facut revelionul acolo, da?! Si el a stat cu mine la masa, e sluga lui Ghita, el a fost insa achitat de Sistem pentru ca a ales sa se retragă. (…) M-am dus la el în birou, trebuia să las telefonul închis undeva in anticameră, (…) omul era foarte prevazator.

A. Alexandrescu: De cine se ascundeau? De ce nu voiau sa intri? Întreb pentru ca in campanie electorală noi am prezentat niste mailuri, aici la Realitatea Plus, că Victor Ponta trebuia sa-si schimbe adresa de mail pe perioada campaniei electorale, că e mai sigur așa, de cine se ascundeau ei daca erau creati de sistem, de cine se ascundeau? Adica….ce sa inteleg ca aveau o structura paralela? Îsi faceau de cap si nu voiau sa afle cei care i-au creat – adica ii trădau pe cei care i-au creat?

C. Rizea: Nu, va dati seama, acolo sunt niste grupari, oamenii incearca sa se aibe la mana unul pe celalalt, chiar daca ei sunt prieteni la mese si stau impreuna, isi iau niste masuri de siguranta exact cum spuneati voi mai devreme, trebuie sa avem o CHEIE, e prietenul nostru, e tot, dar hai sa vedem ce fete are, ce amante (nu se stie intr-o zi cum ne folosesc acele lucruri) si ii aratam si lui pisica (e din nou o practica, daca ne gândim la ce a aparut public despre faptul ca Florian Coldea cerea dosare despre procurori si judecatori tocmai ca sa-I poata manevra in functie de nevoi

.B. Muzgoci: Observ un interes deosebit al acestor baieti pentru ANAF si e de inteles pentru ca ANAF e o institutie care la un moment dat poate urmari traseul unor bani care se plimba prin conturile unor firme, Sebi Ghita a si fost anchetat de DNA dupa o solicitare a ANAF catre procurori, s-a extins atunci asupra firmelor Asesoft Teamnet, samd, dar nu ma leg de chestiunea juridical, vreau sa va pun o intrb, legata de interesul deosebit de aceasta institutie, ne ducem, facem ce facem si ajungem la acelasi nume – la dl. Codruț Marta – fost șef de cabinet al lui Sorin Blejnar pe vremea cand era sef la ANAF.(…) Spune si Anca faptul ca la un mom dat SRI, sub comanda lui Coldea, a avut un inters deoseb si a plantat oameni-agenti in ANAF, exista (asa e) de ce si doreau controlul ANAF atat de tare? Si ce ar fi putut sa stie Codruț Marta incat sa dispara peste noapte? Si daca ajungem la Codruț Marta, ultima legata de astea 3 – dispartitia lui Codruț Marta ar fi legata de baieti – adica de Elan Schwartzenberg, dl DD sau mai degraba, au contribuit ceilalti, adica baietii cu …

Rizea: Da, haideti sa vă spun, e perfect adevărat. Ei au vrut controlul ANAF pentu că acolo văd traseul banilor, acolo pot sa santajeze diversi oameni de afaceri. Eu am trait o experienta de genul acesta; daca nu esti ascultator si nu vrei sa faci ce ti s-a propus, imediat ti se arata pisica; iti blocheaza un cont, iti fac o manevra de genul asta. Daca vrei sa anuleze, accepti compromisul de a fi cu ei sau de a le executa ordinelele. Si ca ati mai spus de Codrut Marta, o sa spun ceva. (…) Înainte de disparitia lui, eram in ianuarie si eram la Monaco. Eram cu sotia mea la un celebru bar. Si acolo, deodata apare Codrut Marta cu Andreea, sotia lui, pe care am cunoscut-o cu mult inaintea lui. Si o sa vorbim altadata despre reteaua de prostitutie pe care Andreea Marta o patrona, ai caror client erau Dragos Dobrescu si Puiu Popoviciu la Monaco. A incercat sa-mi bage si mie o fata, doua, dar nu am acceptat pentru că mi-am dat seam ce se doreste: asta fiind inregistrat si filmat. Ca sa stiti! (revenind) Codrut era intr-o stare euforica. Avea multe pungi din astea de la Louis Vuitton , fusesera la shopping si la Channel imi amintesc …

Anca Alexandrescu: As vrea sa inteleagă telespectatorii: sa spunem care era pozitia lui Codrut Marta, că nu vorbim despre un om de afaceri.

Rizea: In acel moment era seful de cabinet a lui Blejnar.

Anca Alexandrescu: Seful de cabinet al directorului ANAF. O institutie de stat. Nu era un om de afaceri.

Rizea: Nu, nu, nu. Absolut deloc! Si a venit la mine si mi-a spus: mai, Cristi, se poate? Uite spune-I lui Victor sa nu se mai ia de Sorin, ca nu face bine! Pe un ton amenintator. Mi-a spus-o asa: spune-I lui Victor sa nu se mai ia de Sorin! Atunci fusese scandalul ala cu masina de curse. Victor Ponta l-a atacat si Blejnar a iesit el cu scandalul cu sponsorizarea la raliurile lui Ponta. Cine-I plateste masina cu controlul. Era chiar atunci.

Anca Alexandrescu: Deci era un razboi intre baietii de la, gasca care facea parte din SRI, care il sustineu pe Victor Ponta si baietii, grupul de la Monaco?

Rizea: Exact! Exact! Pentru că eu ma întâlneam des cu Codrut Marta in avionul de la Nisa. El era acolo, ne vedeam la restaurantele unde mergea, dar el era mereu in compania lui Dobrescu, Elan Schwartzenberg si a lui Ciutacu. (…) Și Codrut asta mi-a spus. Si eu i-am zis: bine măi, Codrut o sa-I transmit! Mi-a spus-o asa, ca o amenintare către Victor Ponta: spune-I că nu face bine ca se ia de Sorin. (..) Dupa care fiecare si-a vazut de drumul lui. Din momentul ala nu l-am mai vazut. A fost ultima data cand l-am vazut pe Codrut Marta in viață. (…)Se vedea ca era pe cai mari. M-am intalnit cu el la un restaurant, langa biroul lui, langa Casa Poporului, unde era Min de Finante. El avea biroul, ca sef de cabinet, la sediul central, la Blejnar, la ANAF si de multe ori am luat pranzul cu Marta. Fac o dezvaluire pe care n-am mai facut-o! (…) E un restaurant acolo al unui prieten de-al meu, mai vechi, Sorin Săpunărescu, cel care are Clubul BOA. (…)

Si eu ma intalneam cu Marta aici; venea sa luam masa la pranz. Si recunosc am vrut sa fac, pentru ca ma rugase cineva, un prieten de-al lui, pe care el il stia un amic, nu prieten. Eu totusi eram politician, eram deputat, eram apropiat de Victor Ponta, va dati seama, omul mă baga in seama pentru că zicea: domne, vin astia la putere, trebuie sa am o relatie buna si cu baietii astia! Sa nu am probleme ulterior. Orice om din Administratie, dintr-un anumit punct, cand se afla intr-o functie inaltă se gandeste ca trebuie sa fie bine si cu ceilalti, nu să se injure cu ei. Si atunci omul incerca sa mă ajute sau cel putin sa lanseze aceste aparente. Chiar daca nu m-a ajutat. Că n-am facut nicio afacere. Dar am vrut, intr-adevar.

Era vorba taxe si accize. Ca stiam ca Marta cu asta se ocupa: sa eludeze taxele si accizele pentru diverse firme; bani care trebuiau sa intre la bugetul de stat, iar omul aranja lucrurile. Facea acele zone in care nu se plateau taxele, acele antrepozite se numeau. Iti dadea niste aprobari pentru asa ceva, ca sa iți tii marfa. Vorbim despre combustibi, Anca! Vorbim doar de benzina-motorina, nu altceva! Acele antrepozite, acolo era toata smecheria zicea ca “domne tu tranzitezi Romania. Bagai marfa o aduceai; ceea ce face Oscar Downstream, zi de zi, ca să le legăm una de alta. D-aia castiga baietii astia zeci de milioane! Alin Niculae acum vrea sa iși ia jet privat. El circula de fiecare data cand pleaca in străinătate are un jet privat inchiriat AER PINK SERBIA. Am indicativul: este un avion XLS.

Anca Alexandrescu: N-ar fi nicio problema daca acesti oameni si-ar permite aceste lucruri din bani cinstiti! Dar din ce descrii tu …

C. Rizea: Aici e smecheria, Anca! Ei dădeau aceste aprobari de antrepozite. Asa au facut bani Blejner si Marta… Acolo marfa intra, o aduceau din străiăatate, nu plateau taxe, accize, nimic. Vorbesc de combustibil benzina-motorina, atentie! Iti dai seama cat sunt accizele la benzina si motorina! Suta la suta! Nu stiu cat sunt acum. Uita-te pe rapoartele Min de Finante! Si de acolo ei ziceau că o duc prin Ungaria sau prin alte părti; da de unde?! Ei o dădeau aici (..) si gandeste-te ce profituri erau! Cum ai vinde azi alcool fara timbru! Sau cum ai vinde tigari fara timbre, dar la nivel mare! Vorbim de zeci de cisterne, sute de cisterne. Eh, asta e marea smecherie!

Anca Alexandrescu (A.A.): Este o chestiune foarte grava! Dar nu s-a sesizat nicio autoritate a statului, daca lucrurile stau asa?

Cristian Rizea (C.R.): Ei, nu s-a sesizat! Baietii stiau! Aveau sistemul pus la punct! Suntem copii? Baietii astia au facut zeci de milioane d eeuro in stilul asta! Iar Marta cu Blejnar aici erau tătici! Pentru că de ei depindea OK-ul!

A.A.: 42.01 Dar ai spus CR ca in spatele acestei companii si in spatele acestui domn Alin Niculae s-ar afla Florian Coldea! Ai dovezi in acest sens? Pe ce te bazezi?

C.R.: Am dovezi! Și o sa le prezentam! Ce nu stiu ei e ca exista chiar fotografii.

Da, există fotografii la magazinul Capodopera, în celebrul magazin unde se gasesc brand-uri străine in București, lângă Casa Poporului, unde dl Alin Niculae se ducea cu Florian Coldea, vă dați seama ce penibil, ditamai oamenii. Nu știu. Adica Coldea ăsta să te duci cu ăla ca să îți plătească ăla hainele!

A.A.: Exista fotografii cu cei doi in magazine?

C.R.: Da, da. Iar vânzătorii…

A.A: Ai asemenea fotografii?

C.R.: Au curaj acum sa vorbeasca (vânzătorii – n.red.). Au curaj si ei îi cunosc foarte bine pe amândoi de câte ori veneau! Ca să îi ia lui Coldea haine de acolo. Iși mai lua și el câte una, bineințeles plătea dl Niculae pentru tot! Cu cardul. Și pentru dl Coldea, ce-și alegea dl Coldea, că îi plăcea și lui să fie fashion, când se întâlnea cu Ghiță pe la vilele de la munte. Le-ați văzut! Acea întâlnire… Dl Coldea, l-ați văzut. Începuse și el să se îmbrace să fie și el băiat de oraș, să zicem așa, pe românește!

Băieții ăștia, astăzi Alin Niculae, și le spun românilor că dacă veți vedea pe zona.. șoseaua Nordului un Maybach, ultimul model, din care răsună manelele, că asta ii place dl Alin Niculae sa asculte – manele, sa stiti ca este Alin Niculae. Ca să îl identificati! Ca poate multi nu-l stiu, ca să-l identificați. Eu i-am poza pe pagina de Facebook – Spovedania lui Rizea. I-am pus si numărul de telefon. Ca să-l sune lumea sa il intrebe cum a facut atatia bani si poate se gandeste sa dea ceva inapoi bugetului pe care l-a prăduit atâția ani de zile! Așa au facut bani! Au eludat taxele si accizele care trebuiau platite! Altfel n-ai cum! Un om cinstit care, să zicem, facem o afacere…

A.A.: Și cum au putut sa faca toate aceste lucruri? Adică toate autoritățile au fost oarbe, surde? N-au auzit nimic, n-au văzut?

C.R.: A uns pe toata lumea unde trebuie. Era un sistem si este. Acum nu stiu daca se mai practica, nu știu.

A.A.: Asta voiam sa te intreb. Acum pare ca nu mai merg astfel de lucruri. S-au reorientat, fac altceva, ce se întâmplă? Dar lucrurile din trecut rămân facute.

C.R.: Toate profiturile, acest Alin Niculae si le-a investit in imobiliare. L-a sustinut pe Gabi Mutu. El l-a pus primar. Pai nu mi se lauda mie, la Stejarii, ca mergeam la acelasi club de fitness.

A.A.: Dar faptul ca se lauda dl Alin Niculae nu este o proba ca era in spatele lui Gabriel Mutu.

C.R.: Eu știu relatia. Dar daca va dau si tipografia unde i-a tiparit ziarele in 2016 lui Mutu, de le-a impartit în tot sectorul si ca le-a platit Alin Niculae, ce mai ziceti?

A.A.: Pai exista o lege electorala. Trebuiau declarate aceste… cheltuieli.

C.R:: Păi, pentru băietii astia avându-l pe Coldea in spate? Pai băietii astia Alin Niculae si cu unchiul lui, zis Pepe prin oraș. Un baiat, dar nu mai intrăm în zona de cancan, un băiat care a ajuns mare afacerist astăzi, Petre Niculae. El detine toate ansamblurile astea mari pe care le vedeți prin zona Militari, Politehnica. Ei au facut toate constructiile alea de sticlă pe care le vedeti pe langa Carrefour, pe lângă celebrul…

A.A.: Sunt niste oameni de afaceri de succes, au știut in ce sa își investeasca banii!

Bogdan Muzgoci (B.M.): Și o alta intrebare legata de Codruț Marta, ce deriva dintr-o declarație data de un martor protejat de DNA, cum ca dl Codruț Marta era pușculița mobilă a dl Dragos Dobrescu. Codruț Marta dispunea la solicitarea dl Dragoș Dobrescu de sume mari de bani cash. Și vorbesc de ordinul sutelor de mii de euro. Este adevarat? Aveti informatii despre aceste tranzactii, greu de urmarit avand in vedere ca erau bani cash? Si de unde proveneau ei?

C.R.: Da. Ei proveneau din returnarile de TVA fictiv. Baietii astia, Dobrescu si cu Elan, dar eu știu de Dobrescu ca eram apropiat de el, prin facturi fictive, facute intre firmele pe care le aveau la dispozitie si le folosea, cereau dupa aia ANAF-ului returnare de TVA.

În momentul in care a disparut (…) , Codrut Marta trebuia sa ii returneze lui Dragos Dobrescu 20 de milioane de euro din returnarile, din TVA-ul asta, din combinatia asta de returnari de TVA, care el o aproba cu Blejnar. Doar șeful ANAF, si el o monitoriza, iar aici baietii ce faceau?

Făceau o facture fictive intre doua societati, de 50, faceau asa mai multe, ca nu putea sa faca una mare ca batea la ochi. Faceau mai multe de cate 2-3 milioane de euro cu companii care nu exista.

A.A.: Ti se pare putin 2-3 milioane d eeuro? Pentru omul de rând în România nu câștiga intr-o viata atatia bani, să fim seriosi!

C.R.: Ei ce faceau? Cat era TVA-ul? 19%, hai sa punem 20% ca sa calculam. La fiecare factură, ia gandeste-te cat era TVA-ul… La una de 2-3 milioane. Ei faceau mai multe facturi si le-au ramas 20 de milioane , bani nemunciti! Bani care nu plateau nimic la stat. Bani care… activitati care nu existau! Si statul le dadea inapoi din banii nostri, ai tuturor, zeci de milioane de euro!

De-aia au ajuns baietii astia asa la un nivel atat de mare. Dragos Dobrescu la ora asta este… nu stiu daca mai e vreun român alaturi de el, dar este singurul care la ora asta detine cash, nu vorbim de proprietăți, 300 de milioane de euro. In banca, nu la el in casa. 300 de milioane de euro. Nu stiu cati romani dispun de lichiditati in ziua de azi, dar Dragos Dobrescu detine aceasta suma. Nu stiu daca dl Țiriac are asta. Știu ca are multe asset-uri, toti au investitii, toti au. Dobrescu are acesti bani. Partea mare a acestor bani provine din astfel de afaceri.

Și ii are in Luxenburg! Si asteptati 2 zile si vin cu dovezile. Si vin cu niste hartii care arata ce spalari de bani si cum a ajuns dl Dobrescu la aceste sume . O sa va dau dovezi. O singură afacere , dintr-o firma importanta pe care el o are si unde el a spalat 2 milioane jumatate – 2.500.000 de euro. Dovada, peste două zile!

Să mai spun apropo de disparitia lui Codruț Marta. De aceea… trebuie sa fiu pregatit. Trebuie sa fiu foarte atent, pentru că și Dobrescu si Sebastian Ghiță, si fac referire acum la amenintarea care mi-a fost transmisa acum cateva zile, și am postat pe Facebook, si v-am spus la ce bandă de interlopi au apelat cei doi și ce preț au pus pe capul meu, ca să mă rapeasca de aici si sa ma aduca la Leușeni.

Iar Dobrescu si Ghiță nu se vor da la o parte sa meargă chiar pana la capăt cu persoana mea! Si gândiți-vă ce înseamnă bine asta, pentru că, uitați, Codruț Marta e o enigmă încă neelucidată pentru procurori.

Sursa: Realitatea din Moldova