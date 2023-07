Fostul premier Victor Ponta a vorbit, vineri, la un post TV, pentru a comenta demisiile celor doi miniştri PSD, Marius Budăi şi Gabriela Firea, în urma scandalului legat de condiţiile inumane din „azilele groazei” din Voluntari.

Victor Ponta spune că aceeaşi abordare folosită pentru rezolvarea oricărui scandal politic, respectiv demisiile sau demiterile unor lideri politici, fie ei miniştri sau chiar premieri, nu repară, de fapt, sistemul, care va produce aceleaşi rezultate şi efecte, fiind doar condus de alte persoane.

„In primul rand, cred ca de multe ori am spus sa vedem cum, dupa ce preia PSD functia de premier, incep sa apara toate problemele. Inteleg ca se stia de multe luni, dar nu a interesat pe nimeni pana nu a venit PSD. Daca cineva a furat din banii batranilor, trebuie sa stea la inchisoare, e un criminal. Sper ca procurorii sa aiba probe.

Pe de alta parte, eu am dreptul sa vorbesc, ca am patit cu Colectiv. De atunci au murit oameni in spitale si nu s-a mai intamplat nimic. Intrebarea mea dupa acest scandal este daca se se schimba sistemul? Pentru ca e foarte clar ca in acest moment, modul de a ne trata seniorii este o rusine ingrozitoare. Si vreti sa va spun un lucru? Nici macar eu nu mai intelleg ce fac toate aceste zeci de agentii nationale, judetene, orasenesti. Nici nu stiu cum mai gasesc autoritatile cine e respondssabil, ca isi tot paseaza hartii de la una la alta, e un haos total.

In rest, batalii politice era normal sa vina. Nu cred ca avea ce sa faca Ciolacu, nu rezista nimeni la asa un atac puternic. Dar am si eu durerea ca masurile sunt diferite, unii au voie sa faca, altii nu au voie. Dar problema e, poate cineva sa arate cum s-a putut ajunge in asemenea situatie si schimbam sistemul sau i-am dat afara pe Firea si Budai si trecem la urmatorul scandal?”, a spus Victor Ponta.

Întrebat dacă există o ruptură politică în interiorul PSD, având în vedere rapiditatea cu care s-a ajuns la demisiile celor doi miniştri, Ponta crede că era de aşteptat.

„Sigur ca sunt batalii politice, mereu sunt. Nu ma bag in ce e in PSD, ca eu sunt exclus din PSD, pentru ca l-am sustinut pe Grindeanu. Dar ce ma intereseaza pe mine este, daca imi trimit un parinte la un asemenea azil pateste la fel? Sau se schimbe ceva fundamental si putem spune ca ne tratam decent batranii?”, a mai

Ce sa fac, nu cred ca ma poate banui cineva de simpatii USR. Nu ma intereseaza, nu cred ca e un partid care poate guverna Romania. Puterea e la PSD si PNL, iar Ciolacu trebuie sa repare ce nu a facut nici domnul Ciuca, adica sa repare sistemul.”, a adăugat fostul preşedinte al PSD.

Fostul premier a comentat şi situaţia economică în care se află România, obligată să reducă semnificativ deficitul bugetar.

„Aici ati ajuns unde chiar ma pricep, unde am o experienta, toata lumea spunand ca masurile din guvernarea Ponta au fost foarte bune. Inteleg ca trebuie scazut deficitul, ca asa vrea UE, dar mi se pare gresit sa vorbim de mariri de taxe si de taieri de facilitati in domenii cheie, cum ar fi agricultura. Nu are rost sa ucidem de tot economia romaneasca prin instabilitate fiscala. Sunt eu social-democrat, dar am adoptat cel mai liberal cod fiscal din istoria Romaniei. Inteleg constrangerile bugetare, dar decat sa tai cheltuieli, e mai bine sa maresti venituri. Sa taie cheltuieli poate oricine, sa maresti venituri stiu oamenii destepti.

Problema cu pensiile, la inflatia actuala, sa tot dai cate 3%, 5%, nu ajunge. Daca nu repornesti economia si tot consumam din import si ne tot imprukutam, din 2025 o sa intram pe modelul Greciei din anii 2010 si va fi foarte rau.”, a încheiat Ponta.