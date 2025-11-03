Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că 2,7 milioane de pensionari cu venituri mici vor primi un supliment de 400 de lei în luna decembrie. Această sumă va fi plătită odată cu pensiile, vizând beneficiarii ale căror venituri nu depășesc 2.574 de lei. Manole a subliniat, la un post TV, că fondurile necesare sunt deja asigurate direct din bugetul de stat, eliminând astfel riscul întârzierilor.

„Este doar o chestiune de timp până în decembrie, când 2,7 milioane de beneficiari vor primi acești bani. Referitor la restul de 400 de lei pe care trebuie să îl primească pensionarii cu venituri sub 2.574 de lei, acești bani vor veni odată cu pensiile,” a transmis ministrul. El a reiterat că nu există probleme bugetare pentru onorarea acestei obligații financiare.

Referitor la procesul de recalculare a pensiilor, Florin Manole a recunoscut că există un decalaj la aproximativ 220.000 de dosare, deși jumătate dintre acestea au fost deja soluționate. Ministrul a dat asigurări că pensionarii afectați de aceste întârzieri nu vor pierde niciun leu, deoarece drepturile vor fi acordate retroactiv, începând cu 1 septembrie 2024, plata urmând să se facă integral pentru toată perioada de întârziere.

În ceea ce privește voucherele de energie, ministrul a îndemnat pensionarii cu venituri reduse să se înscrie la oficiile poștale, primării sau pe platformele online. Potrivit estimărilor, măsura ar putea ajunge la peste 2 milioane de gospodării, ceea ce înseamnă sprijin pentru mai mult de 4 milioane de persoane. Manole a mai menționat că Guvernul pregătește și fonduri speciale pentru sprijinirea celor care se încălzesc pe gaze, subliniind că pensionarii cu venituri reduse rămân o prioritate în definirea programelor sociale, pentru a se asigura că decontul pentru deficit nu cade disproporționat asupra lor.

Sursa: realitatea.net