Incidentul s-a petrecut în după-amiaza zilei de 2 noiembrie 2025, în jurul orei 17:50, fiind semnalat printr-un apel la numărul de urgență 112.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, echipajul ajuns la fața locului a găsit un bichon femelă de aproximativ cinci luni, aflat pe caldarâm, imobilizat și în stare de suferință evidentă. Patrula a solicitat sprijinul Biroului pentru Protecția Animalelor, iar cățelul a fost transportat de urgență la o clinică veterinară, unde a fost internat și primește îngrijiri medicale de specialitate.

Ancheta a stabilit că animalul aparținea bărbatului implicat în incident. Acesta, pe fondul unei certe cu soția și al consumului de alcool, a recurs la gestul violent, aruncând puiul de câine pe fereastră.

Pentru fapta sa, individul s-a ales cu dosar penal pentru rănirea cu intenție a animalelor, iar polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore. Urmează ca el să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, cu propunere de arestare preventivă.

Reprezentanții IPJ Hunedoara au subliniat că astfel de cazuri nu sunt izolate. De la începutul anului, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au intervenit în numeroase situații de abuz, reușind să salveze 29 de animale – 25 de câini și 4 pisici – care au fost ulterior plasate în adăposturi autorizate.

„Este un efort continuu de a proteja ființele fără apărare și de a sancționa comportamentele violente. Vom continua să acționăm ferm împotriva cruzimii față de animale”, au precizat reprezentanții instituției.