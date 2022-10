Ultraciclistul Bagoly Levente din Sfântu Gheorghe va participa luna aceasta la cursa de anduranţă Rhino Run, care se va desfăşura pe continentul african şi va totaliza 2.750 de kilometri.

Bagoly Levente a declarat că va fi, cu siguranţă, una dintre cele mai provocatoare şi palpitante experienţe din viaţa sa, atât datorită locului în care se desfăşoară competiţia, cât şi datorită concurenţilor care se vor alinia la start.

„Este o cursă de 2.750 de kilometri care străbate Africa de Sud şi Namibia (…) Eu la toate competiţiile pornesc motivat, cu dorinţa de a obţine un loc bun şi voi încerca şi de data aceasta. Interesant pentru mine este că s-au înscris câteva dintre cele mai tari nume din sportul acesta la nivel mondial, concurenţi din Australia foarte puternici, cu care nu am avut până acum oportunitatea să combat. În total s-au înscris aproape 40 de concurenţi, iar cel puţin 20 dintre ei sunt ‘creme de la creme’”, a declarat Bagoly Levente.

Ultraciclistul covăsnean şi-a construit o bicicletă specială pentru acest eveniment sportiv, care se va desfăşura în cea mai mare parte pe drumuri neasfaltate.

„Mi-am vândut bicicleta pe care am făcut-o în 2018, cu care am participat la mai multe concursuri şi am reuşit să îmi fac o bicicletă nouă (…) Startul se va da pe 21 octombrie, dar eu am să plec de acasă pe 15 octombrie, pentru că drumul până acolo va dura aproape trei zile”, a mai spus acesta.

Bagoly Levente, designer de profesie, a participat în ultimii ani la mai multe curse de anduranţă desfăşurate în străinătate. În urmă cu aproape 5 ani a luat parte la ediţia a 5-a a Transcontinental Race, desfăşurată pe ruta Belgia-Grecia, ajungând la finish după 12 zile, 14 ore şi 15 minute, timp în care a străbătut aproape 4.000 de kilometri pe două roţi.

În 2018 a încheiat pe locul al doilea Silk Road Mountain Race, desfăşurată în Kârgâzstan, după ce a parcurs 1.725 de kilometri în 9 zile, 3 ore şi 30 de minute, iar în 2019 a trecut al treilea linia de finish la concursul Italy Divide, după ce a pedalat mai mult de 1.220 de kilometri între Napoli şi Lacul Garda.

Tot în 2018 a parcurs 4.000 de kilometri pe două roţi pe traseul Burgas-Brest, în 12 zile şi jumătate, iar în urmă cu doi ani a câştigat prima ediţie a concursului Hungarian Divide 2020, o cursă de 1.200 de kilometri, cu o diferenţă de nivel de aproape 2.000 de metri, trecând linia de finish în mai puţin de cinci zile, mai exact în 4 zile, 23 de ore şi 7 minute.

Toate au fost curse self-support, în care concurenţii au trebuit să se descurce pe cont propriu, fără o echipă proprie de susţinere.

Au fost experienţe foarte interesante, spune acesta, pentru că a avut ocazia dea ajunge în nişte locuri deosebit de frumoase, de a descoperi cultura, arhitectura şi oamenii din aceste zone.

