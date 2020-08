Ultraciclistul Bagoly Levente din Sfântu Gheorghe, care a participat în ultimii ani la mai multe curse de anduranţă, a câştigat prima ediţie a concursului Hungarian Divide 2020, o cursă de 1.200 de kilometri, cu o diferenţă de nivel de aproape 2.000 de metri, trecând linia de finish marţi, în mai puţin de cinci zile.

Bagoly Levente, care a condus cursa de la un capăt la altul, a declarat că a fost o experienţă inedită, iar următorul său plan este de a face turul României pe două roţi.

„A fost o cursă foarte intensă, pentru că a fost pentru prima dată când am condus de la un capăt la altul. E absolut altă treabă să fii în spate, să îţi urmăreşti adversarii şi cu totul altceva să fugi de ceilalţi şi să te uiţi mereu peste umăr dacă se apropie şi cât să tragi ca să nu te ajungă din urmă. (…) Încă nu ştiu timpul pe care l-am înregistrat oficial, urmează să îl aflu, dar după cronometrajul meu am străbătut traseul în 4 zile, 23 de ore şi 7 minute. Am fost mai lent decât la concursul Italy Divide de anul trecut, care a avut cam aceeaşi lungime şi cam aceeaşi diferenţă de nivel, dar acolo, probabil, am fost mai rapid pentru că suprafaţa drumului a fost mai mult asfaltată. Aici a fost teren mai accidentat şi foarte, foarte mult noroi, pentru că a plouat foarte mult înainte de concurs. (…) De la start la finish am trecut prin toate stările şi sentimentele posibile, am pedalat şi noaptea şi am încercat să dorm cât mai puţin, să mă opresc doar când eram foarte obosit. (…) Următorul meu plan este să fac turul României pe două roţi în jurul graniţei. Am făcut deja planul, în total 2.700 de kilometri cu o diferenţă de nivel de 2.300 de metri. Poate asta va fi în septembrie şi va fi cea mai lungă cursă din ţară”, a declarat Bagoly Levente.

Obiectivul său pentru acest an era participarea la World by Bike Challenge, o cursă de 29.000 de kilometri în jurul lumii, care, însă, a fost anulată din cauza pandemiei.

Concursul ar fi trebuit să se desfăşoare în perioada iunie-decembrie, cu start şi finish la Paris, iar pentru că planurile s-au schimbat, a decis să participe la Hungarian Divide, o cursă self-support, în care concurenţii au trebuit să se descurce pe cont propriu, fără o echipă proprie de susţinere.

Startul s-a dat pe 20 august, iar la acesta s-au aliniat peste 100 de ciclişti, care au avut la dispoziţie maximum 10 zile pentru a parcurge distanţa de 1.200 de kilometri, străbătând Ungaria de la vest la est.

Bagoly Levente a absolvit Facultatea de design industrial a Universităţii de Arhitectură din Bucureşti, este designer de profesie şi unul dintre puţinii ciclişti din România care s-au încumetat, până acum, să participe la curse ce însumează mii de kilometri.

În urmă cu aproape trei ani, acesta participat la ediţia a 5-a a Transcontinental Race, desfăşurată pe ruta Belgia-Grecia, ajungând la finish după 12 zile, 14 ore şi 15 minute, timp în care a străbătut aproape 4000 de kilometri pe două roţi.

În 2018 a încheiat pe locul al doilea Silk Road Mountain Race, desfăşurată în Kârgâzstan, după ce a parcurs 1.725 de kilometri în 9 zile, 3 ore şi 30 de minute, iar în 2019 a trecut al treilea linia de finish la concursul Italy Divide, după ce a pedalat mai mult de 1.220 de kilometri între Napoli şi Lacul Garda.

Tot anul trecut a parcurs 4.000 de kilometri pe două roţi pe traseul Burgas-Brest, în 12 zile şi jumătate.

Sursă: AGERPRES

Foto: WE RADIO