Managerii de spitale vor fi obligați să publice pe site-ul unităților pe care le coordonează date clare despre activitatea medicală, economică și administrativă, inclusiv indicatori de performanță, atât pentru ei, cât și pentru șefii de secție.

Este una dintre măsurile pentru creșterea transparenței și responsabilității în spitalele publice, anunțate de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Printre informațiile obligatorii se vor regăsi: numărul de transferuri către alte unități, serviciile acordate pe fiecare specialitate, contractele de achiziție publică, dar și indicatori privind satisfacția pacienților și feedback-ul primit din partea acestora.

Acești indicatori de performanță vor fi luați în calcul la evaluarea activității fiecărui manager și șef de secție, a precizat, oficialul de la Sănătate.