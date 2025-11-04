Un incident grav a avut loc, luni seară, pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca. Aterizările şi decolările au fost oprite,  din cauza unui avion Ryanair care a rămas blocat pe pistă imediat după aterizare, transmite BoardingPass,site specializat în ştiri din aviaţie. 

Articolul precedentROMÂNIA ÎȘI ÎNTĂREȘTE SCUTUL FINANCIAR. REZERVELE BNR URCĂ LA UN NIVEL RECORD PREVĂZÂND VREMURI GRELE
Articolul următorGEORGE SIMION: „VĂ ASCULT DOAR PE VOI, PE ROMÂNI: AUR O SUSȚINE PE ANCA ALEXANDRESCU!”

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR