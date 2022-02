Pe rețelele de socializare, dar și în mesajele trimise către TEGA, mai multe persoane au semnalat că aceasta este o problemă la Sfântu Gheorghe, şi anume deșeurile menajere aruncate în coșurile de gunoi de pe stradă, în special în jurul blocurilor de locuințe.

Cutii de pizza, deșeuri mixte, saci de gunoi – nu o cutie de suc sau o pungă de chipsuri sau ceva ce se mănâncă pe stradă și trebuie aruncat la coșul respectiv de gunoi. A devenit o priveliște obișnuită în multe părți ale orașului, iar oamenii se plâng pe reţelele sociale de faptul că, în timpul verii, oamenii aruncă pe stradă lucruri care ar trebui să fie aruncate în coșul de gunoi biodegradabil.

„Tot ceea ce putem face este să punem camere de luat vederi în locurile respective și apoi să-i amendăm pe contravenienți. Nu mi se pare corect ca unii oameni, în ciuda vârstei, să meargă la punctul de colectare, în timp ce alții, tineri sănătoși, să arunce pungile de gunoi în coșul de pe stâlpi. În cele mai multe cazuri, nu există altă explicație decât lenea și lipsa de respect față de ceilalți rezidenți, pentru că ce alt motiv ar putea fi pentru o astfel de situație?!”, a declarat directorul TEGA, Máthé László.

„Nu am majorat prețurile în acest an pentru că am considerat că putem asigura serviciul la prețurile actuale – desigur, costurile noastre au crescut pentru că toate materiile prime sunt mai scumpe, de la combustibil la mături. Putem menține prețurile la un nivel scăzut dacă locuitorii orașului sunt atenți și aruncă toate deșeurile acolo unde le este locul. În ultima vreme, o mulțime de deșeuri menajere din plastic, amestecate, au ajuns în deșeurile biodegradabile colectate în orașe. Rezultatul este că trebuie să plătim pentru a le depozita, astfel încât costurile noastre cresc. Același lucru este valabil și în cazul pubelelor galbene pentru uleiul de uz casnic. Din nefericire, este plin cu o mulțime de deșeuri amestecate care intră în el. Din păcate, indiferența populației va duce în timp la majorarea tarifelor noastre. Sper că acest lucru poate fi evitat în acest an, dar dacă oamenii continuă să ignore aceste categorii de colectare, își vor face singuri un deserviciu, deoarece nu vom avea de ales decât să le transferăm costurile crescute. Problema este că, într-o astfel de situație, inclusiv cei care au fost atenți vor trebui să plătească mai mult. Colectarea selectivă nu este un moft al unui domn, este o problemă financiară, iar noi o facem pentru un mediu mai curat și un viitor mai locuibil”, a mai declarat Máthé László, atrăgând atenția asupra unei alte probleme.

