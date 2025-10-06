Teatru social la ora de dirigenție este o activitate educațională în beneficiul adolescenților și adulților impostanți din viața lor(părinții și profesorii).

Trupa de teatru 3T, coordonată de actorul Duică Silvian (partea artistică și interactivă), împreună cu psihologul Ioana Manu-Obreja- care a ghidat discuția și a extras concluziile- i-au întâlnit pe adolescenții din zona Întorsura Buzăului.

Activitatea „Teatru social la ora de dirigenție” este punctul de întâlnire a două proiecte pentru adolescenți: ”Teatru social 3T”- finanțat de Consiliul Județean Covasna, aflat în etapa de diseminare-valorificare de către ACS Retelin Întorsura Buzăului și #FiiBineCuTine – proiect finanțat de Primăria Întorsura Buzăului, care lansează o campanie amplă de conștientizare a adolescenților privind bunăstarea lor emoțională, prin Asociația World Delta Brașov.

Beneficiarii proiectului sunt cei peste 300 de adolescenți, profesori și părinți, care au vizionat scenete despre bullying, burnout, presiunea profesorilor, imaginea de sine, amenințări, presiunea rețelelor sociale, au purtat discuții cu psihologul, au participat la exerciții de conștientizare, reflecții personale și colective și au completat un chestionar de feedback.

Lecțiile învățate de adolescenți se referă la: empatie și compasiune, atitudini pozitive, sprijin și comunicare, respect reciproc,conștientizare, solidaritate.