Taxa pentru trecerea podurilor peste Dunăre ar putea fi majorată potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă pus în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor.

Astfel pentru autoturisme taxa ar creşte de la 13 la 19 lei pentru o trecere între Feteşti şi Cernavodă, respectiv de la 11 la 16 lei între Giurgeni şi Vadu Oii.

Tariful pentru trecerea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse rămâne de 15 lei.

Documentul prevede şi actualizarea amenzilor pentru neplata taxei, între 190 şi 380 de lei.