Trei casiere ale Universității din București, cercetate pentru că și-ar fi însușit peste 1,6 milioane de lei din taxele studenților. Reacția conducerii

Trei foste angajate ale casieriei Universității din București sunt cercetate sub control judiciar pentru delapidare. Potrivit procurorilor, între 2022 și 2025 ar fi încasat peste 1,6 milioane de lei din taxele plătite de studenți, apoi ar fi anulat chitanțele și nu ar fi trecut banii în evidențele universității. Universitatea spune că niciun student nu a fost afectat.
Anchetatorii au făcut percheziții în București și în județul Teleorman și au pus sechestru pe conturi bancare și pe două imobile, evaluate la aproximativ 300.000 de lei. Procurorii au cerut arestarea preventivă a două dintre femei, dar instanța a decis plasarea lor sub control judiciar. Și a treia este cercetată sub control judiciar.
Cum a fost descoperită frauda
Potrivit Universității din București, neregulile au fost descoperite în februarie 2025 de Direcția Financiar-Contabilă. Aceasta a observat că o chitanță care atesta plata taxei de studii a unei studente fusese anulată, deși taxa fusese plătită.
Pe 21 februarie 2025, rectorul Marian Preda a cerut un audit intern, care a găsit mai multe chitanțe anulate fără motiv de cele trei casiere. În iulie 2025, două dintre ele au fost concediate în urma unei cercetări disciplinare. A treia nu mai lucra la universitate din iulie 2022.
Universitatea a depus plângere penală pe 10 martie 2026 și s-a constituit parte civilă, ca să-și recupereze banii.
Ce s-a schimbat la universitate
După audit, universitatea spune că a întărit controalele asupra încasărilor și a evidențelor financiare. În prezent, cei mai mulți studenți își plătesc taxele online, iar plățile în numerar la casierie sunt puține.
„Universitatea din București subliniază că niciun student nu a fost afectat de neregulile constatate”, a transmis purtătorul de cuvânt al universității, Bogdan Oprea. Universitatea precizează și că cele trei femei lucrau la casierie, nu ca secretare, cum s-a scris inițial în presă.
Parchetul a cerut săptămâna trecută în instanță arestarea preventivă a două dintre femei, însă un magistrat a decis ca ele să fie cercetate în libertate, sub control judiciar. Față de a treia inculpată, procurorii au dispus de asemenea măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.