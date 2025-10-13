Ministerul Sănătății a anunțat că spitalul privat din Constanța, unde o femeie a decedat după ce a suferit complicații postnatale, a fost sancționat cu 30.000 de lei în urma unui control efectuat de Inspecția Sanitară.

Verificările, dispuse de ministrul Alexandru Rogobete, au scos la iveală deficiențe în prevenirea și monitorizarea infecțiilor nosocomiale.

Concluziile controlului DSP Constanța

Controlul, desfășurat între 10 și 11 octombrie 2025, a vizat modul în care unitatea sanitară respectă normele de igienă și siguranță medicală. Inspectorii au constatat că spitalul deținea autorizație sanitară valabilă, eliberată în octombrie 2021, precum și aprobare ministerială pentru 60 de paturi, dintre care trei destinate secției ATI. De asemenea, unitatea dispunea de autorizație pentru o Unitate de Transfuzie Sangvină.

Totuși, în cadrul verificărilor, echipa de control a descoperit că spitalul nu a putut prezenta buletinele de analiză pentru toate probele de autocontrol, documente obligatorii conform planului anual de supraveghere a infecțiilor asociate actului medical.

În consecință, inspectorii au aplicat o amendă de 30.000 de lei, în baza articolului 33, litera j) din HG 857/2011, care sancționează lipsa documentației necesare în domeniul controlului infecțiilor nosocomiale.

Ancheta medicală, în atenția Colegiului Medicilor

Ministerul Sănătății a subliniat că aspectele legate de actul medical propriu-zis și de conduita terapeutică în cazul pacientei decedate vor fi analizate separat de Colegiul Medicilor din România, instituția competentă să stabilească eventualele abateri profesionale.

În urma concluziilor raportului, ministrul Alexandru Rogobete a dispus extinderea anchetei prin Inspecția Sanitară de Stat de la nivelul ministerului, precum și un control al Corpului de Control la Direcția de Sănătate Publică Constanța, pentru a verifica modul de autorizare a spitalului privat.

De asemenea, Ministerul Sănătății va derula o acțiune de control tematic la nivel național în toate unitățile medicale private care efectuează intervenții chirurgicale sau transfuzie de sânge. Scopul este verificarea respectării normelor privind funcționarea secțiilor de Anestezie și Terapie Intensivă, conform ordinului MS 1500/2009.

Cazul care a declanșat investigațiile

Incidentul care a dus la declanșarea verificărilor a avut loc recent, când o femeie de 29 de ani a murit după ce a născut la o clinică privată din Constanța. După apariția unor complicații, pacienta a fost transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, însă medicii nu au mai reușit să o salveze.

Tragedia a stârnit o reacție rapidă din partea autorităților, care încearcă acum să clarifice dacă în spitalul privat au fost respectate toate procedurile medicale și de siguranță.