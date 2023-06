Spitalul Judeţean de Urgenţă „Fogolyan Kristoff” din Sfântu Gheorghe va implementa un proiect ce vizează reducerea infecţiilor nosocomiale, finanţat din fonduri europene prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Potrivit managerului spitalului, Andras Nagy Robert, va fi dezvoltat laboratorul de analize microbiologice, vor fi achiziţionate echipamente destinate reducerii infecţiilor nosocomiale, inclusiv un sistem de decontaminare a aerului din încăperi, şi va fi modernizată infrastructura spălătoriei.

„A fost aprobat proiectul pe PNRR, (…) săptămâna trecută am primit înştiinţarea de la Ministerul Sănătăţii că a fost aprobat proiectul nostru. Proiectul este de peste 8 milioane de lei în total (…). Pe partea de infecţii nosocomiale sunt importante cel puţin trei chestiuni: identificarea cât mai rapidă, intervenţia şi, plus, training-uri, proceduri de lucru pentru evitarea acestora. Noi, prin acest proiect, ne-am axat pe evitarea şi diminuarea prevalenţei acestor infecţii. Achiziţiile de echipamente o să fie mai mult înspre direcţia creării şi reînnoirii acelei infrastructuri care e pe partea de sterilizare. O să achiziţionăm sterilizatoare noi şi de tehnologie nouă, de plasmă, pentru echipamentele, pentru trusele medicale, pentru domeniile chirurgicale. O să reînnoim şi infrastructura în spălătoria spitalului, care, la fel, este o parte cheie în această privinţă. Ce am mai introdus în cadrul acestui proiect este achiziţionarea a peste 5.000 de echipamente de lucru pentru colegii noştri. În plus, o să dotăm laboratorul de analize medicale cu analizoare, echipamente medicale care să identifice cât mai rapid aceşti germeni„, a declarat managerul spitalului, Andras Nagy Robert, într-o conferinţă de presă.

Acesta a menţionat că echipamentele vor fi puse în funcţiune, cel mai probabil, anul viitor.

„Urmează etapa de contractare, după care, sperăm noi, până la finele anului vom putea începe procedurile de achiziţie, ca anul următor, adică în 2024, deja să putem aduce aceste echipamente, să le putem monta şi să le putem pune în folosinţă. Ţinta noastră este ca să începem cât mai rapid aceste proceduri de achiziţie şi să le punem în funcţiune cât mai rapid cu putinţă”, a adăugat Andras Nagy Robert.

Potrivit acestuia, rata infecţiilor nosocomiale asociate asistenţei medicale în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe este de 0,887% din numărul de externări. AGERPRES