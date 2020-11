Spitalul Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe a dublat la începutul săptămânii trecute capacitatea de tratare a bolnavilor COVID-19 în secția de Terapie Intensivă, însă cu toate acestea toate paturile sunt mereu ocupate, anunță WE RADIO.

10 persoane confirmate cu COVID-19 se aflau internate joi sub tratament, dintre care 3 în stare critică și intubate, iar conducerea spitalului spune că intenționează să amplaseze în perioada următoare încă 4 paturi de ATI.

Probleme sunt și la secția de Boli infecțioase destinată pacienților COVID-19, acolo unde deși sunt alocate 70 de paturi, toate sunt în prezent ocupate. Asta în condiţiile în care sunt internate doar persoanele cu forme medii sau grave ale bolii.

„La începutul săptămânii trecute am făcut o reorganizare a spitalului, respectiv am lărgit numărul de paturi de la Terapie Intensivă la 10 pacienţi COVID, şi am împărţit partea de non-COVID unde erau trataţi şi pacienţii suspecţi. Deci practic de la 5 paturi câte am avut până acum, cu destinaţia de asistenţă medicală COVID, ne-am dublat capacitatea de a primi pacienţi la Terapie Intensivă, şi este şi nevoie”, a explicat managerul spitalului, Andras-Nagy Robert, citat de WE RADIO.

