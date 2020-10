Dintr-un răspuns semnat de directorul executiv al DSP Covasna, la solicitatea We Radio, aflăm datele privind rata incidenţei la 1000 de locuitori în localităţile din judeţ a cazurilor de COVID-19 cumulată la 14 zile pentru data de 25 octombrie.

La Sfântu Gheorghe rata de incidenţă era duminică de 4,43 la mia de locuitori (4,11 fără focare), rezultată din cele 279 de cazuri confirmate în oraş în ultimele 14 zile.

„Adevărul este că incidenţa este cel mai bun indicator de până acum, dar nici aceasta nu este perfectă. De exemplu, la o videoconferinţă am fost întrebaţi de către dl. Raed Arafat ce se întâmplă în localitatea Ozunca Băi că are o rată de 15,8 la mia de locuitori. Când i-am explicat că e vorba de un singur caz, numai că localitatea are 65 de locuitori, nu a mai întrebat nimic. Mai departe, este foarte important cine sunt persoanele pozitive, în sensul dacă este vorba de un pensionar în vârstă de 80 de ani sau să zicem învăţătoarea de la scoală. Riscul de răspândire a virusului nu este acelaşi. La fel, dacă persoanele pozitive sunt internate în spital, nu este acelaşi lucru cu situaţia în care sunt în comunitate, carantinate la domiciliu”, a explicat directorul DSP Covasna, Ágoston László, pentru WE RADIO.

Foto: WE RADIO