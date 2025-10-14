Inflația a explodat în România, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, după pachetul de taxe adoptat de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Majorările de TVA și accize au fost deja transferate în prețurile finale, iar facturile la energie electrică vor aduce un nou val de scumpiri în următoarele luni.

Specialiștii avertizează că puterea de cumpărare a românilor scade dramatic, în timp ce economiștii se așteaptă la noi creșteri de taxe începând de anul viitor. Situația a fost explicată pentru Realitatea Plus de Vladimir Alexandrescu, purtătorul de cuvânt al Institutului Național de Statistică.

„De regulă, noi, cei de la Statistică nu facem comentarii asupra rezultatelor pe care le produc măsurile de austeritate, dar câteva chestiuni de bun simț evident că se pot face. Ca principiu, prețurile totdeauna cresc. Este o chestiune”, a precizat Alexandrescu.

Oficialul INS a explicat că impactul cel mai mare îl au produsele de bază, cele care intră zilnic în consumul populației. „Una este să fluctueze prețurile la pâine și alta este să avem variații de preț la transporturi aeriene. Pentru că pâine mănâncă toată lumea sau carne de porc sau carne de pasări, în vremea ce cu avionul nu merge chiar toată lumea.”

Un alt factor care alimentează scumpirile este dependența de importuri. „Și arată datele că noi continuăm să importăm anumite produse, inclusiv alimente de bază, cele din industria panificației, iar acestea se reflectă și în costul final al inflației în momentul în care se măsoară aceste date. Asta pentru că atunci când importăm un produs, îl importăm și cu inflația din țara respectivă”, a adăugat purtătorul de cuvânt al INS.