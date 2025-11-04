Implicarea lui Nicușor Dan în campania USR pentru primăria Capitalei ar putea duce la suspendarea sa din funcție.

Prezența lui la evenimentul în care Cătălin Drulă și-a lansat candidatura ridică semne uriașe de întrebare.

Inclusiv liderul AUR, George Simion, a condamnat public gestul președintelui, amintind că niciun șef de stat nu are în fișa postului susținerea unui candidat politic.

Este scandal uriaș pe scena politică după ce președintele Nicușor Dan a participat la evenimentul organizat de Cătălin Drulă în care și-a anunțat oficial candidatura pentru Primăria Capitalei. Gestul a stârnit reacții în lanț și acuzații foarte grave.

Liderul AUR, George Simion, spune că președintele a încălcat flagrant limitele funcției și că un șef de stat nu are voie să susțină niciun candidat politic. Simion afirmă că în alte țări un astfel de gest ar duce la suspendarea președintelui, iar controversele au explodat inclusiv după ce Cătălin Drulă a spus public că are susținerea lui Nicușor Dan în această cursă.

Sunt foarte multe semne de întrebare legate de neutralitatea instituției prezidențiale, iar în acest moment presiunea asupra Palatului Cotroceni este una uriașă, iar partidele din opoziție cer explicații clare. Este pentru prima dată când implicarea politică a unui președinte într-o astfel de cursă politică pentru Primăria Capitalei a stârnit un val de reacții negative și mai ales discuții despre suspendarea acestuia.