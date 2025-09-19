Salvamontiștii prahoveni au recuperat de pe munte, vineri dimineață, un turist de origine franceză în vârstă de 24 de ani, după ce a suferit multiple traumatisme în urma unei căzături în zona Văii Căldărilor din Munții Bucegi.

Potrivit datelor comunicate vineri de Salvamont Prahova, turistul făcea parte dintr-un grup de trei turiști francezi care au pierdut traseul marcat și s-a rătăcit.

Peste 6 ore de intervenție

Misiunea de salvare-recuperare a salvamontiștilor a durat peste șase ore, menționează Radio România Târgu Mureș.

„Misiunea s-a încheiat la ora 6.00, cu predarea victimei la ambulanţa SAJ. Aceasta prezenta traumatism cranian, fractură de maleolă, entorsă la genunchi, luxaţie articulară la membru superior”, precizează sursa citată.

Conform Agerpres, opt salvatori montani au participat la acțiune.