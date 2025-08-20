Guvernul a anunțat, miercuri, că România va trimite sprijin Spaniei pentru a combate incendiile de pădure care afectează țara iberică. Solicitarea a fost transmisă pe 17 august 2025, prin Mecanismul European de Protecție Civilă.

În baza propunerii Departamentului pentru Situații de Urgență și a aprobării date de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, România va trimite un modul specializat de intervenție. Acesta este format din 51 de pompieri din cadrul IGSU și al unităților subordonate.

Transportul echipei se va face joi, cu sprijinul Forțelor Aeriene Române din Ministerul Apărării Naționale. Pompierii români vor acționa în orașul Jarilla, provincia Cáceres, comunitatea Extremadura.

Cheltuielile acestei misiuni vor fi acoperite din fonduri europene, în conformitate cu Regulamentul Protecției Civile Europene.

Executivul subliniază că România își reafirmă solidaritatea și angajamentul de a sprijini statele membre ale Uniunii Europene în fața situațiilor de urgență de mare amploare.

