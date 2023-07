România are cea mai mare rată a mortalității infantile din Europa: 91% dintre secțiile de neonatologie nu sunt dotate pentru îngrijirea tuturor nou-născuților. Potrivit statisticilor actuale, mortalitatea infantilă în țară este de 5,6 la 1000, o rată aproape dublă față de media europeană de 3,4 (conform Eurostat). Aceste cifre alarmante subliniază o problemă majoră în sistemul românesc de sănătate, necesitând măsuri urgente pentru a aborda această situație critică.

Angela Galeța, directoarea Fundației Vodafone România, care coordonează proiectul Fondul Viață pentru Nou-Născuți, atrage atenția asupra unei cauze semnificative care contribuie la creșterea ratei de mortalitate infantilă: lipsa echipamentelor medicale în unitățile de nivel 1 și 2 din țară.

Din cele 224 de unități, compartimente și secții de neonatologie existente în România, doar 9% sunt de nivel 3, adică acele locuri dotate cu toate echipamentele necesare pentru a îngriji un nou-născut cu probleme sau un nou-născut prematur. Aceste unități reprezintă singurele locuri în care se pot îngriji cu succes copiii născuți sub greutatea de 1500 de grame sau cu vârsta sub 32 de săptămâni. În contrast, nou-născuții vin pe lume în toate celelalte unități din țară, răspândite pe întreg teritoriul național.

„Unitățile de nivel 1 nu au nici măcar linie de gardă, nu au medic de gardă. Rolul lor este de a transfera imediat nou-născutul. Cele de nivel 2 au dreptul de a îngriji nou-născuți, dar peste 32 de săptămâni, peste 1500g. Dacă se nasc sub, trebuie să îi transfere la unitățile de nivel 3. Vă dați seama care este ponderea: 9% versus 91%. Unde să îi transferi? Chiar dacă găsești un loc liber, este important și să îl stabiliezi. Și dacă nu ai echipamentele necesare, nu ai cum să faci asta, nu ai cum să îl salvezi. Copilul, moare, din păcate.”, a adăgat Angela Galeța.

„Îmi pare rău să spun, dar transferul unui nou-născut este pur și simplu o loterie. Atunci când o unitate de nivel 1 sau 2 are nevoie să transfere un bebeluș, fie pentru că are probleme grave sănătate, fie pentru că nu are voie să îl îngrijească, medicul din secția respectivă începe și sună la secțiile de nivel 3 și întreabă: „Aveți locuri libere?” În cazul fericit în care sunt locuri libere, este nevoie de o unitate specială pentru transport, nu poți să transporți bebelușul în orice mașină, ci ai nevoie de incubator de transport, din nou vorbim de o nevoie de echipamente medicale. Este deci o loterie pentru că uneori nu sunt locuri libere, alteori sunt locuri libere, dar nu există unitate de transport disponibilă. Chiar recent am aflat de o situație în care s-au născut doi gemeni, s-a cerut transferul lor, unitatea de transfer permite transportul unui singur bebeluș, astfel unul a fost transferat, s-a găsit un loc liber în 8 ore și a supraviețuit. La celălalt, unitatea de transfer a venit după mai mult timp, după aproximativ 18 ore, și din păcate nu a supraviețuit. Deci este pur și simplu o loterie, iar noi credem că nu este corectă. Un copil ar trebui să aibă aceeași șansă la viață indiferent de locul în care se naște în această țară. Și rolul nostru și responsabilitatea fiecăruia dintre noi, nu doar a societății civile sau a statului, rolul nostru al fiecăruia este să avem grijă de acești copii. Ei sunt viitorul nostru.”

Care sunt nevoile unui bebeluș care se naște cu probleme de sănătate sau prematur

Fundația Vodafone România a investit până acum în neonatologie peste 5 milioane de euro. Primul proiect a fost construirea unei secții noi de terapie intensivă neonatală la spitalul Marie Curie din București, urmată de renovarea și dotarea compartimentului de neonatologie de la Spitalul Județean Constanța. În ultimii doi ani, prin Fondul Viață pentru Nou-Născuți au fost dotate cu echipamente medicale încă șase compartimente de neonatologie din toată țara. Parte a acestui program sunt și sesiunile de training pentru cadrele medicale și personalul auxiliar care lucrează în secțiile în care s-au făcut dotări. În plus, în acest an, 17 secții din 8 județe vor fi dotate cu soluții de telemedicină și conectate în rețeaua națională de telemedicină.

„Aș vrea să subliniez un lucru foarte important: atunci când facem ceea ce facem stăm de vorbă în primul rând cu beneficiarii, adică nu ne imaginăm noi, dintr-un birou, care ar fi nevoile, ci mergem pe teren, stăm de vorbă cu ei. Astfel, am aflat că pe lângă dotarea cu echipamente, ar fi foarte util pentru ei să aibă o soluție de telemedicină. Și aceasta este o altă componentă a pe care o dezvoltăm sub fondul Viață pentru Nou-Născuți. De asemenea, au spus că i-ar ajuta foarte mult zona de training, pregătirea personalului medical, atât a medicilor, cât și a personalului medical auxiliar. Acestea sunt cele trei direcții pe care mergem sub umbrela Fondului Viață pentru Nou-Născuți.”

„Uneori au probleme grave de sănătate și aici ajutorul cel mai mare poate să vină de la telemedicină, alteori ei nu au probleme de sănătate, dar fiind prematuri, fiind foarte mici, uneori sunt bebeluși de 650 grame, caz în care ai impresia că degetele lor sunt transparente, ei au nevoie de o îngrijire specială: de un incubator, de un mixer de oxigen, adică un instrument care dozează oxigenul în așa fel în încât ei să nu primească oxigen pur pentru că asta poate determina probleme grave de sănătate ulterioare, este nevoie de monitoare de funcții vitale. Deci toate aceste lucruri sunt necesare și uneori sunt necesare pe termen lung. Un nou-născut poate să stea în incubatoare câteva săptămâni, o lună, două luni, chiar și mai mult.”