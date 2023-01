În ziua de Bobotează sunt respectate mai multe obiceiuri și tradiții. Această zi cuprinde datini specifice sărbătorilor de Crăciun. Acest lucru înseamnă că în unle zone din țară în această zi se colindă, se fac şi se prind farmecele şi descântecele. De asemenea, unele fete își află ursitul, dar se și fac prorociri despre noul an.

De asemenea, un alt obiceiu spune că în ziua de Bobotează trebuie să mânănci borș de pește. Pentru această rețetă vei avea nevoie de mai multe ingrediente care sunt ușor de procurat.

Lista ingredientelor pentru rețeta de borș de pește:

– un kilogram și jumătate de pește mic (caras, plătică, biban și/sau tacâmuri de pește (capete, cozi, oase))

– un kilogram și jumătate de pește mare tăiat rondele (crap, somn, sturion, știucă)

– un morcov mare

– o ceapă

– un ardei gras

– o felie de țelină

– o rădăcină de păstârnac

– o rădăcină de pătrunjel

– doi cartofi

– trei-patru roșii cărnoase

– două legături de leuștean proaspăt

– aproximativ trei litri de apă – se mai completează ulterior dacă mai e nevoie

– borș sau oțet – după gust

– sare – după gust

Mod de preparare

Mai întâi trebuie puse la fiert ardeiul și rădăcinoasele cu puțină sare. Legumele trebuie curățate și tăiate în cuburi potrivit de mari în prealabil. După 10 minute poți adăuga cartofii tăiați cuburi. După ce legumele au fiert, poți pune roșiile tocate sau pasate, în funcție de preferințe. Lasă roșiile să fiarbă timp de 10 minute și adaugă peștele mic și/sau tacâmurile de pește. Atunci când observi că peștele a fiert, îl poți scoare din oală și lasă-l să se răcorească pentru a putea curăța carnea de pe oase.

Mărunțește carnea și după adaug-o înapoi în ciorbă. Mai poți adăuga în acest moment sare după gust. Ulterior, toarnă aproximativ 200 de mililitri de borș sau două-trei linguei de oțet. După ce ai făcut acest pas, poți adăuga rondele mari de pește la fiert. Peștele mare va fi lăsat la fiert timp de 10-15 minute. Ulterior, le poți scoate și așeza într-un castron. Acum e momentul să guști din nou preparatul pentru a mai adăuga sare dacă crezi că este nevoie. Ulterior, adaugă leușteanul și borșul de pește este gata pentru a fi degustat, notează Bucate-aromate.ro.

Obiceiuri și tradiții de Bobotează

Aceasta nu este singura tradiție legată de ziua de Bobotează. Tot pe 6 ianuarie trebuie sfințite toate apele din țară. De asemenea, preotul se va duce la o apă pentru a arunca o cruce, iar mai mulți bărbați se vor arunca pentru a o aduce înapoi. Cel care va reuși să facă acest lucru va primi binecuvântarea preotului. În plus, se spune că acest bărbat va avea noroc pe tot parcursul anulul.

Un alt obicei care se respectă în această zi este iordănitul femeilor. În satele din nordul țării acest obicei spunea că femeile trebuiau să se adune în grupuri mari la casa cuiva. Fiecare aducea alimente și băutură. După ce ele vor sta la masă, vor cânta și juca toată noaptea. Atunci când se făcea dimineață, femeile ies din casă și iau băbații pe care îi întâlnesc și merg cu ei la râu. Femeile îi amenință că îi vor arunca în râu dacă le refuză.

În plus, în noaptea de Bobotează femeile își vor visa ursitul. Ele trebuie să își lege de degetul inelar un fir roşu de mătase şi să pună sub pernă o ramură de busuioc. Tradiția populară mai spune că acele fete care vor cădea pe gheață în această zi sigur se vor mărita în acest an. O altă tradiție mai spune că de Sărbătoarea Botezului Domnului este interzis să speli rufe și să te cerți cu cineva. În plus, nu este bine să dai lucruri cu împrumut.