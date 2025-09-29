Este ziua decisivă pentru banii românilor! Guvernul decide astăzi cum reîmparte banii țării în plină austeritate! Liderii Coaliției se întâlnesc într-o ultimă ședință pentru a stabili de unde iau bani pentru pensii și salarii. Semnalul de la ministrul de Finanțe este clar – nu sunt bani pentru a da 80 de miliarde, cât au cerut ministerele, dar vor fi asigurate fondurile pentru venituri și investiții. Este o primă rectificare, iar sursele Realitatea PLUS susțin că va mai exista o împărțire a banilor la final de an.

Din datele obținute de Realitatea PLUS, cei mai mulți bani ajung la Ministerul de Finanțe: în total 18 miliarde de lei, dintre care 12 miliarde vor fi folosite pentru a plăti dobânzile, având în vedere că – în acest moment – costul dobânzilor este unul destul de mare.

Liderii Coaliției se reunesc astăzi, de la ora 10.00, în ședință pentru a discuta despre această împărțire a banilor. În funcție de datele pe care le au pe masă am putea vedea banii direcționați altfel. Este nevoie de fonduri suplimentare pentru a plăti pensii, salarii și facturile restante. Ministrul de Finanțe, cât și cel al Muncii spuneau că toate pensiile și salariile vor fi asigurate până la final de an și că nu vor fi probleme în acest sens.

Casa de Sănătate va primi 3 miliarde de lei, potrivit surselor menționate, Ministerul Muncii – 2,5 miliarde de lei, la fondul de rezervă al Guvernului ar urma să ajungă peste 1 miliard de lei. Proiectul rectificării va fi publicat, cel mai probabil, după această ședință a Coaliției și adoptat zilele viitoare.