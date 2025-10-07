Cinci județe din țară sunt sub cod roșu de fenomene extreme, iar autoritățile se pregătesc pentru ce este mai rău. În județul Constanța se pun deja saci cu nisip, iar echipele de salvare sunt pregătite să intervină în orice moment.

Jurnaliștii Realitatea PLUS se află într-una dintre zonele vizate de avertizări, localitatea Valul lui Traian, și urmăresc în timp real desfășurarea evenimentelor.

În județul Constanța, potrivit estimărilor, volumul precipitațiilor poate ajunge chiar și la 140 de l/mp. În localitatea Valul lui Traian, autoritățile, dar și localnicii, au plasat saci de nisip în zonele redispuse formării de șuvoaie de apă, pentru a preveni inundarea gospodăriilor. În paralel, toate autoritățile sunt în alertă și monitorizează, minut de minut, evoluția prognozelor, pentru a putea interveni eficient și la timp în caz de pericol.

La ora 18:00, autoritățile locale au emis și un mesaj de tip RO Alert. Localnicii sunt sfătuiți să nu iasă din case pe perioada alertei de Cod Roşu, transmisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), care prognozează ploi abundente şi vânt puternic în Capitală de marţi seara, de la ora 21.00, până miercuri la ora 15.00.