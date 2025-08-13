Paris Saint Germain și Tottenham Hotspur vor fi mâine adversare pentru Supercupa Europei. Meciul se va desfășura la Udine, în Italia, cu începere de la ora 22:00.

Deținătoarea Ligii Campionilor, PSG, va fi fără mijlocașul portughez Joao Neves, suspendat, în timp ce portarul Gianluigi Donnarumma a fost scos din lot de antrenorul Luis Enrique. De partea cealaltă, stoperul câștigătoarei Europa League, Radu Drăgușin, este în continuare accidentat.

Paris Saint Germain a mai jucat pentru Supercupa Europei în 1996, atunci când a fost învinsă de Juventus, în timp ce Tottenham este la prima apariție.

Articolul precedentPOPULAŢIA EVACUATĂ DIN ZONA SALINEI PRAID POATE REVENI ACASĂ
Articolul următorMINISTRUL AGRICULTURII VREA PRELUNGIREA PLAFONĂRII ADAOSULUI COMERCIAL LA ALIMENTELE DE BAZĂ

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR