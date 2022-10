TotalEnergies a lansat în România, în septembrie 2022, programul global de educație rutieră VIA, care va ajunge la peste 6.000 de elevi. România este printre primele țări din Europa în care Compania demarează campania în care vor fi implicate 30 de școli, ONG-uri, Poliția Română, DSU, Ministerul Transporturilor și Ministerul Educației.

Alături de Asociația E.D.I.T, în perioada septembrie – noiembrie 2022, TotalEnergies plănuiește să activeze programul VIA în 30 de școli din București, Cristian, Brașov și Ozun, Covasna, cu implicarea a 6.000 de copii cu vârste cuprinse între 8 și 11 ani.

Activarea orei de educație rutieră, VIA, la Școala Generală cu clasele I-VIII, din Ozun, are loc marți, 18 octombrie 2022, cu participarea directorului general al TotalEnergies Global Services Bucharest, Didier Grimault, și a primarului comunei Ozun, Bordás Enikő

„Programul VIA, prin amploare și abordare, este o reconfirmare a angajamentului nostru pentru educație, siguranță și un viitor mai bun. Cu mândrie și devotament, colegii noștri de la TotalEnergies, alături de Asociația E.D.I.T, se mobilizează cu succes și sunt sigur că această ediție este prima dintr-o serie lungă” declară Jean-Pierre Allen, Country Chair și Director General TotalEnergies Global Services Bucharest.

În 2021, România se află pe primul loc în Europa pentru numărul de accidente rutiere, iar când vorbim despre calitatea drumurilor, aceasta se clasează printre ultimele locuri la nivel european. Astfel, programul VIA, creat de Fundația TotalEnergies, în parteneriat cu GRSP – Global Road Safety Partnership își propune să promoveze educația rutieră în rândul copiilor, pentru a le da acestora o șansă în plus la un nivel de siguranță mai bun.

„Siguranța este principala noastră grijă. De la siguranța angajaților, acum facem un pas într-o sferă extinsă a activității noastre și ne dorim să contribuim activ la educația rutieră a generațiilor viitoare. Programul VIA a fost deja implementat cu succes în 22 de țări la nivel global, mă aștept așadar să aibă un impact pozitiv și în România.” Didier Grimault, Director General TotalEnergies Marketing Romania.



În București, 3.729 elevi de clasa a 3-a și a 4-a, din 19 școli, au parcurs deja cele două etape ale proiectului. Prima etapă constă în discuții de conștientizare a siguranței rutiere, la care participă și reprezentanți ai Poliției Rutiere, iar a 2-a etapă constă în organizarea unui concurs de desene cu mesaje inspirate din cele învățate, care să reflecte realitatea și să îndemne la siguranță rutieră. Cele mai bune desene vor fi premiate în cadrul unei gale, iar apoi vor fi afișate pe o serie de panouri publicitare de pe principalele drumuri din țară.

„Prin activitatea de distribuție suntem mereu prezenți pe drumurile din țară și ne preocupă în mod real siguranța tuturor participanților la trafic. Programul VIA va avea un efect pe termen lung pentru că este implementat cu elevi care sunt îndrumați prin joc în a conștientiza pericolul la care sunt expuși dacă nu respectă regulile. Având acest bagaj de cunoștințe, generația viitoare poate schimba statisticile de astăzi din România!” adaugă Mihaela Mândrea Muraru, Director General AS24.

Programul VIA face parte din angajamentul TotalEnergies de a-și consolida implicarea în problemele de siguranță rutieră din întreaga lume. La nivel global, obiectivul campaniei este să ajungă în 31 de țări, cu implicarea a 100.000 de participanți în 4.584 ore de formare.